الزمالك يحدد 3 استفادات من لقاء جنوب إفريقيا

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 - 20:39

كتب : FilGoal

الزمالك ضد جنوب إفريقيا الأوليمبي

حدد عصام مرعي مدرب الزمالك الاستفادات التي حققها فريقه جراء ملاقاة منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي الودية والتي فاز فيها الفريق الأبيض بهدفين دون رد.

وقال عصام مرعي: "المواجهة كانت قوية وظهر كل اللاعبين بشكل جيد".

وواصل "من شارك بشكل أساسي أو كبديل ظهر بشكل جيد مثل كريم بامبو ومصطفى فتحي وإسلام جابر".

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وأكمل "ثانيا محمد حسن شارك وقدم أداء جيدا عقب عودته من الإصابة ما جعلنا نطمئن عليه".

وأتم عصام مرعي "ثالثا حرصنا على تنفيذ بعض الجمل الفنية التي ظهرت في التدريب وبالفعل كل شيء سار بشكل جيد".

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