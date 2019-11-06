رسميا – المنتخب يستبعد كوكا بسبب الإصابة

استبعد الجهاز الفني لمنتخب مصر أحمد حسن "كوكا" من قائمته بسبب الإصابة.

كوكا كان ضمن مهاجمي منتخب مصر الذين سيواجهون كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

لكن اتحاد الكرة أعلن أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري استبعد مهاجم براجا البرتغالي بسبب تعرضه للإصابة، واضطراره لإجراء جراحة ستبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين.

وأجرى كوكا الجراحة يوم الأربعاء، وأبلغ الجهاز الفني للمنتخب بغيابه.

وأعلن نادي براجا عن غياب كوكا عن الملاعب لمدة تتراوح بين 4 و6 أسابيع بسبب إصابة في الركبة اليمنى.

وسجل كوكا هدفا وصنع مثله في 7 مباريات مع براجا، فيما سجل 15 هدفا مع أولمبياكوس الموسم الماضي.

ولدى كوكا 25 مباراة دولية سجل فيهم 5 أهداف.

ويضم منتخب مصر في الوقت الحالي من المهاجمين كل من حسام حسن (سموحة) – مروان حمدي (وادي دجلة) – أحمد جمعة (المصري) – محمود عبدالمنعم "كهربا" (أفيش البرتغالي) – محمد صلاح (ليفربول)

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