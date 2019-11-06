الزمالك ينتصر على جنوب إفريقيا الأولمبي في مباراة من 67 دقيقة

في لقاء أقيم من 67 دقيقة انتصر الزمالك اليوم الأربعاء وديا بهدفين دون رد على منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي في المواجهة التي أقيمت بمقر النادي.

سجل هدفا الزمالك كل من أشرف بنشرقي وكريم بامبو.

وأقيم الشوط الأول من 32 دقيقة فيما استمر نظيره الثاني لـ35 دقيقة وكان ذلك بناء على طلب الجهاز الفني لمنتخب جنوب إفريقيا لعدم وجود بدلاء معهم.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمى وحمدي النقاز ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي في الدفاع ومحمد حسن وحازم إمام وأشرف بنشرقي ومحمد أوناجم ويوسف إبراهيم "أوباما" في الوسط وعمر السعيد في الهجوم.

وشهدت المباراة تصعيد الجهاز الفني للزمالك لعدد من الناشئين هم يوسف أسامة نبيه من موالد 2000 ويلعب في مركز الجناح.

وأحمد زكي الظهير الأيسر لفريق مواليد 1999، والمهاجم حسام عبد المج ولاعب الوسط محمد حسام "بيسو" وأحمد عيد الظهير الأيمن لفريق 2001.

وأخيرا محمد طارق المدافع من مواليد عام 2002.

وشهدت المباراة إهدار عمر السعيد لفرصة هدف محقق في الدقيقة الثالثة ولكن الحارس تصدى لتسديدته.

وتصدى أبو جبل لتسديدة قوية بعد ذلك قبل أن يشتتها محمد حسن.

ذلك قبل أن يشتت حمدي النقاز عرضية خطيرة لمنتخب جنوب إفريقيا.

وعادت الخطورة للزمالك مجددا وسدد مرتين لكن حارس جنوب إفريقيا زاد عن مرماه.

وفي الدقيقة 32 طلب منتخب جنوب إفريقيا إنهاء الشوط لعدم وجود بدلاء لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بمصطفى فتحي وكريم بامبو بدلا من محمد أوناجم وأوباما.

وأسفر الضغط الهجومي المبكر للزمالك عن هدف أول بعد توغل من عمر السعيد الذي مرر إلى بامبو الذي أرسل بدوره عرضية لبنشرقي ليسدد مباشرة في الشباك.

ورد منتخب جنوب إفريقيا بهجوم قوي وتسديدة ارتدت من القائم.

وشارك المهاجم أسامة فيصل بدلا من عمر السعيد في الدقيقة 20 من الشوط الثاني، وشهدت المباراة خطورة هجومية من مصطفى فتحي.

وفي الدقيقة 34 وقبل الأخيرة مرر مصطفى فتحي بينية حولها بامبو في الشباك ليؤكد انتصار الزمالك بهدفين.

وفي الدقيقة 35 طلب الجهاز الفني لجنوب إفريقيا إنهاء اللقاء وهو ما تمت الموافقة عليه.

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