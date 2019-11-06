مدرب أستون فيلا يتغنى بما فعله تريزيجيه أمام ليفربول

يرى دين سميث المدير الفني لأستون فيلا أن لاعبه محمود حسن "تريزيجيه" استحق التسجيل في شباك ليفربول بعد ما قدمه أمام الريدز هذا الأسبوع.

تريزيجيه النادي : أستون فيلا

في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي انتصر ليفربول على أستون فيلا في الدقائق الأخيرة بهدفين مقابل هدف جاء عن طريق تريزيجيه الذي كتب هدفه الأول في الدوري الإنجليزي. (شاهد ملخص ما قدمه تريزيجيه أمام ليفربول)

وقال سميث في تصريحات لقناة ناديه: "كنت سعيدا جدا بهدف تريزيجيه، لأنه أخبرني أنه ينتظر تسجيل أول أهدافه بلهفة".

وأضاف "لقد مر عليه وقت طويل بدون هز الشباك وأخيراً سجل، وهو يستحق ذلك لأن أدائه كان جيدًا حقًا يوم السبت أمام ليفربول".

ويأمل الدولي المصري أن يسجل العديد من الأهداف بعد كسر صيامه التهديفي أمام بطل دوري أبطال أوروبا.

وواصل سميث "تريزيجيه وأنور الغازي لعبا أمام أفضل ظهيرين في العالم (أندي روبرتسون وترينت ألكسندر أرنولد) وتفوقا دفاعيا في معظم الأحيان".

وأردف "الثنائي وصل لمناطق الخطورة في منتصف ملعب ليفربول أكثر من مرة، خاصة تريزيجيه، وأتمنى أن يكررا هذا الأمر في كل مباراة".

وشارك 3 لاعبين مصريين في مباراة الجولة 11 من الدوري الإنجليزي، وهم تريزيجيه وأحمد المحمدي من جانب أستون فيلا، ضد محمد صلاح نجم ليفربول.

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الفوز هو العاشر لليفربول في الدوري هذا الموسم ليصل إلى النقطة 31 في صدارة ترتيب الدوري، متفوقا بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.



































































فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 11 في المركز 16.

ويستعد أستون فيلا لملاقاة وولفرهامبتون ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

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