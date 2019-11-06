قال طارق يحيى رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك إنه توصل لاتفاق مع أحد أندية الدوري المغربي الممتاز لتدريبه، لكنه ينتظر موافقة رئيس القلعة البيضاء لتحديد سفره إلى المغرب من عدمه. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح يحيى قائلا: "بالفعل تواصل معي أحد الأندية بالدوري المغربي الممتاز".

وأضاف "تم الاتفاق بيننا على كل شيء".

وواصل "سأصطحب معي شخصا واحدا فقط".

وأكمل "يتبقى فقط موافقة الزمالك على رحيلي لأنني أعمل داخل النادي، كان من المفترض أن أقابل رئيس الزمالك يوم الثلاثاء لكنني لم أتمكن من ذلك".

وأتم "سأقابله يوم الأربعاء وموافقته ستحدد إذا ما كنت سأسافر أم أستمر في النادي".

طارق يحيى قاد الزمالك مؤقتا خلال شهر أغسطس الماضي، كما أنه درب فريق سموحة في الفترة من نوفمبر 2018 وحتى يناير 2019، وحاليا يرأس لجنة الكرة بالقلعة البيضاء.

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