حوار - سعد سمير: شراكة وائل جمعة حلم.. ووعد لجماهير الأهلي

قال سعد سمير مدافع الأهلي إن شراكة وائل جمعة نجم النادي ومنتخب مصر السابق بمثابة الحلم بالنسبة له، كما وعد جماهير القلعة الحمراء بالفوز بدوري الأبطال والحفاظ على لقب الدوري، وذلك في حوار مطول أجراه مع الموقع الرسمي للفارس الأحمر.

سعد سمير النادي : الأهلي الأهلي

بدأ سعد سمير حديثه عن مدى جاهزيته للمشاركة قائلا: "أصبحت جاهزا للمشاركة في المباريات بعد التعافي بشكل كامل من الإصابة التي لحقت بي، وأشارك في التدريبات الجماعية منذ فترة دون الشعور بأي آلام".

وواصل "أنتظر الضوء الأخضر من الجهاز الفني للدخول إلى قائمة الفريق، لكن الأمر يحتاج أولا إلى المشاركة في مواجهة ودية قبل اللعب بشكل رسمي، شاركت في جزء من ودية الفريق ضد الإعلاميين منذ 20 يوما".

وأكمل "أسير على الطريق الصحيح للعودة بشكل رسمي إلى المباريات، فترة التوقف كانت مناسبة للاعبين المصابين للاستعداد بشكل أفضل للمباريات والتعافي من الإصابات التي يعانون منها".

وتعرض سمير لإصابة بقطع جزئي في الرباط الخلفي للركبة في أبريل الماضي.

وغادر سعد سمير مباراة الأهلي وصن داونز التي خسرها الأهلي بخماسية دون رد في منتصف الشوط الأول بعد تعرضه لإصابة في الركبة.

وتحدث سعد عن معاناته مع الإصابة قائلا: "فترة الإصابة كانت صعبة جدا لأنها المرة الأولى التي أغيب فيها كل هذه الفترة الطويلة، اللاعب يتعرض لضغوط وآلام كثيرة خلال فترة الإصابة لكنها كرة القدم، أحيانا تلعب وتتفوق، وأحيانا لا يكون هناك أي توفيق وأحيانا تضربك الإصابة".

وواصل "اللاعب المصاب يكون دائما في حاجة للدعم والمساندة من الجميع، خاصة زملائه في الفريق، ولابد أن يستمر الدعم طيلة فترة الإصابة تقريبا، وليس في الأيام الأولى منها، لذا أنا حريص على دعم زملائي المصابين بشكل مستمر، وأتمنى الشفاء لمحمد محمود لاعب الفريق الذي أصيب مؤخرا للمرة الثانية بالرباط الصليبي".

وتطرق لدعم مدربه السويسري له قائلا: "تواصل ريني فايلر مدرب الفريق معي أكثر من مرة خلال فترة الإصابة، وعندما بدأت العودة للتدريبات تحدث معي مجددا وطلب مني عدم التعجل للعودة والمشاركة في التدريبات والمباريات، وشدد على ضرورة تنفيذ البرنامج العلاجي على أكمل وجه".

وتابع "فايلر قال لي أيضا إنه عانى من إصابات كثيرة حينما كان لاعبا، لذا لابد من التمهل للعودة للملاعب وعدم التسرع حتى لا تتجدد الإصابة، ويحرص دائما على السؤال عني وتوجيه النصائح بشأن الملاحظات الفنية والبدنية كما يفعل مع جميع لاعبي الفريق".

وكان الأهلي قد سافر إلى الإمارات يوم 31 أكتوبر الماضي في معسكر تجهيزي للفترة المقبلة عقب استئناف الموسم ينتهي اليوم الأربعاء.

وقال سعد عن المعسكر: "معسكر الأهلي في الإمارات ناجح وحقق الأهداف المطلوبة منه، فترات التوقف الطويلة للدوري تحتاج لإقامة مثل هذه المعسكرات لتحقيق الأهداف المطلوبة من الجهاز الفني، سواء فيما يتعلق بالتقارب من اللاعبين أكثر أو رفع معدلات اللياقة البدنية والجوانب الفنية وغيرها من احتياجات الجهاز الفني".

واسترسل "مجموعة اللاعبين المتواجدين حاليا في الأهلي جيدين ويمتلكون قدرات فنية عالية، لكن يبقى الإصرار والحافز من أهم عوامل النجاح لأي فريق، وأظن أننا نمتلك الحافز وهو أحد أهم السمات التي يتميز بها الأهلي عن غيره من الأندية".

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وتحدث الدولي المصري صاحب الـ30 عاما عن تجربة المدرب السويسري: "أشعر بتفاؤل كبير بتجربة فايلر، إنه يؤدي عمله بشكل جيد وله فكر مقنع والفترة المقبلة ستشهد خوض مباريات أكثر قوة".

وأردف "متفاءل بالإصرار والحماس لدى اللاعبين وشخصية فايلر التي ظهرت ملامحها في الأسابيع الأولى له مع الفريق، وسعيد بالفترة الأخيرة معه لأننا نشارك في المباريات الأخيرة ولدينا رغبة في حسمها مبكرا نسجل منذ بدايتها ولا نكتفي بهدف أو اثنين، لدينا رغبة في تسجيل الكثير من الأهداف وتقديم كرة جميلة وممتعة وهذا أمر جيد للغاية يدفعني للتفاؤل بشأن الفترة المقبلة".

وتولى فايلر تدريب الأهلي في نهاية شهر أغسطس الماضي وقاد الفريق في 6 مباريات فاز بها جميعا، سجل الفريق خلالها 19 هدفا واستقبل 3 أهداف.

وانتقل سعد للحديث عن صفقات الفريق التي أبرمها خلال السوق الصيفية قائلا: "الصفقات التي عقدها الفريق جيدة وأضافت كثيرا له، ولا أتفق مع من يقلل من قيمة الفريق قبل هذه الصفقات، الأهلي بمن حضر وتلك مقولة نؤمن بها تماما والجمهور دائما ما يرددها لأنها واقع ندركه ونعيشه، أي لاعب يرتدي قميص الأهلي لديه القدرة على المساهمة مع زملائه في تحقيق البطولات".

وأكمل "شخصية البطل أحد أهم السمات التي يتميز بها الأهلي عن غيره من الأندية، وهي من أبرز العوامل التي نعول عليها لتحقيق البطولات، والدافع هو أهم صفقة نحتاج إليها لتحقيق البطولات، بعدما تم تدعيم الفريق بصفقات جيدة ومدير فني على مستوى عال من الكفاءة يجب أن نتحلى بالحافز فقد حققنا بطولة الدوري في الموسم الماضي رغم أنها كانت صعبة للغاية بفضل الحافز".

وأضاف "أرحب بأي لاعب يفيد الفريق، لقد تم تدعيم الدفاع مؤخرا بالثنائي محمود متولي وياسر إبراهيم وهو ثنائي جيد وأضاف للفريق بكل تأكيد وأصبح لدينا 5 لاعبين في خط الدفاع".

وتابع "الفريق يؤدي حاليا بشكل جيد دفاعيا، لا نستقبل أهدافا كثيرا وأرى أن الدفاع قوي وصلب، مع ذلك فأي دعم يحتاجه الفريق وأي لاعب بإمكانه إضافة الكثير للأهلي أهلا به".

وأكمل "اللاعبون الكبار يتحدثون دائما مع الجدد أو الشباب لتحفيزهم للفوز في المباريات والسير على تقاليد الأهلي، خاصة وأن النادي له تقاليده التي ينصهر فيها أي لاعب جديد ينضم إليه بجانب أنه يضم حاليا أكثر من لاعب من قطاع الناشئين مثل رمضان صبحي ومحمد هاني وكريم نيدفيد وأيمن أشرف ومحمد الشناوي وناصر ماهر المعار لسموحة، النظام يسري على الجميع في الفريق وهذا أحد أسباب نجاح القلعة الحمراء على مر السنين".

وضم الأهلي خلال السوق الصيفية كل من أليو ديانج ومحمد مجدي أفشة ومحمود ومتولي وجدد إعارة رمضان صبحي.

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وعن اللاعب الذي يفضل سعد مزاملته في الملعب أجاب: "أجيد اللعب بجوار أي مدافع، هذا هو الطبيعي لأي لاعب، يمكن القول بأن اللعب فترة طويلة بجانب لاعب محدد يؤدي للانسجام والتفاهم، فمشاركة ثنائي دفاعي سويا فترة طويلة يخلق حالة من الانسجام والتفاهم بينهما بطبيعة الحال".

واستطرد "لعبت فترة طويلة بجوار وائل جمعة مدافع الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، والذي أعتبره مدافعا تاريخيا ونموذجيا بما تحمله الكلمة من معنى، وتعلمت منه الكثير، عندما كنت ألعب بجواره كنت أشعر أنني في حلم جميل".

وتابع "لعبت فترة أيضا مع شريف عبد الفضيل ثم حصلت مع محمد نجيب على بطولتي إفريقيا 2012 و2013 وكلها فترات رائعة".

سعد سمير انضم إلى ناشئ الأهلي قادما من نصر بنغازي في صيف 2009، وتم تصعيده للفريق الأول بعد فترة إعارة للمقاولون العرب في صيف 2011، وأعير لمدة موسم للنادي المصري البورسعيدي.

وأتم سعد حديثه مع الموقع الرسمي لفريقه موجها رسالة لجماهير الأهلي قائلا: "أشكر جماهير الأهلي على دعمها الرائع للفريق خاصة هؤلاء الذين يتكبدون مشقة السفر وراء الفريق داخل وخارج مصر، لتشجيعنا والشد من أزرنا، وأعدهم بأن اللاعبين سيبذلون كل ما في وسعهم للتتويج بلقب دوري الأبطال والحفاظ على الدوري هذا الموسم لرسم البسمة على وجوه الجماهير التي نلعب الكرة لإسعادها".

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