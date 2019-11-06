مسؤول غاني: استخدمنا جسد ماعز في طقوس روحانية لنهزم مصر بالستة

بعد مرور أكثر من 6 سنوات على واحد من أسوأ الأيام في تاريخ كرة القدم المصرية، لم يجد مسؤول غاني مشكلة في الإفصاح عما حدث قبل مباراة اعتقد أن السحر منحها للنجوم السوداء على حساب الفراعنة.

في 13 أكتوبر الماضي، احتفل الغانيون بالذكرى السادسة لانتصار تاريخي، فازوا فيه على رجال بوب برادلي بنتيجة 6-1 ليطيحوا بحلم المصريين في المشاركة بمونديال 2014.

كان جوزيف يامين وقتها نائبا لالفيس انكره وزير الرياضة في غانا، لم يستنكر طقوسا وصفها بـ"الروحانية" لتفوز النجوم السوداء على مصر في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

ونشر موقع Ghanaweb تصريحات متحدث سابق للاتحاد الغاني لكرة القدم قال فيها:"يامين استخرج جسد ماعز ميت لاستخدامه في عمل سحر".

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يامين نفى مشاركته مباشرة في الواقعة، لكن لم ينفها، مشيرا "بعض الروحانيين نصحونا بذلك ليفعلوا طقوسا تساعد منتخب غانا".

وكتب الموقع أن يامين كان ضمن مجموعة مسؤولين ذهبوا لمكانين في مدينة كوماسي، التي شهدت المباراة، لاستخراج أشياء يقولون إنها زُرعت للتأثير سلبا على فريقهم.

واعترف يامين أن أهمية المباراة جعلته لا يتردد في الموافقة على أعمال السحر، أو كما يسمونها "طقوس روحانية".

أما انكره، وزير الرياضة آنذاك، فصرح مسبقا أنه لا يعلم شيئا عن الواقعة.

ويبدو أن يامين ومن حوله اعتقدوا أن ما فعلوه سطر ليلة تاريخية لمنتخب غانا، حين ألحق رفاق أسامواه جيان بمصر أسوأ هزيمة في تاريخها بتصفيات المونديال.

في الإياب، لم يستطع رجال المدرب بوب برادلي التعويض، فازوا 2-1 وتبخر حلم السفر إلى البرازيل.

لكن بعد 4 سنوات، ثأر محمد صلاح ورفاقه من غانا، حرموها من مشاركة رابعة على التوالي في أهم حدث كروي على وجه الأرض.

أعظم خدعة في التاريخ.. استمع إلى القصة

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