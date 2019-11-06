كلوب يوضح أسباب صيام هجومه عن التسجيل أمام جينك

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أسباب صيام هجوم فريقه عن التسجيل في شباك جينك بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

الريدز فازوا بنتيجة 2-1 بفضل هدفي لاعبي الوسط جورجينو فينالدوم وأوكسلايد تشامبرلين.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الشيء الأكثر أهمية هو أننا فزنا ولم يتعرض أحد للإصابة. والنتيجة بسبب أننا لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا بالشكل الصحيح. وهو الأمر الذي جعل على المباراة مثيرة للغاية وترك جينك منافسًا إلى حد كبير".

وأضاف كان بإمكاننا تسجيل الأهداف بالفعل في الشوط الأول. كان من الواضح أنه سيكون من الصعب بعض الشيء لأن ثلاثي الهجوم لم يلعبوا أبدًا في هذه المراكز وفي مثل هذا التشكيل".

وأردف "لكننا أردنا أن نضع أليكس أوكسلاد تشامبرلين بين الخطوط، حتى نمنحه مساحة للركض ومواجهة خط الدفاع، مما يتيح لنا خيارات على اليمين واليسار. وهو ما أتى ثماره بشكل جيد في بعض الأحيان".

وواصل "كان بإمكاننا تسجيل الأهداف في كثير من الأحيان وهذا من شأنه أن يغير سير المباراة تمامًا. ولكن بعد ذلك سجلوا الهدف، هدفًا رائعًا حقًا. بالطبع كان بإمكاننا الدفاع بشكل أفضل، لكنه كان هدفًا جيدًا حقًا. أنتهى الشوط الأول بالتعادل وكان علينا أن نبدأ من جديد".

وأكمل مدرب بروسيا دورتموند السابق "لقد سجلنا مرة أخرى، هدفًا رائعًا حقًا، لكننا لم نسجل الفرص الأخرى في المرمى. مما أبقى أمال المنافس".

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وشدد "المجموعة لم يتم حسمها بعد. كنا نعرف منذ البداية أنها مجموعة صعبة. نعم، نحن الآن في المركز الأول لكننا نريد فقط أن نكون في المركز الأول بعد آخر يوم من مباريات المجموعة".

وتصدر الريدز جدول ترتيب المجموعة الخامسة مستفيدا من تعادل نابولي مع ريد بول سالزبورج.

وأختتم كلوب تصريحاته "علينا أن نلعب مباراتين صعبتين، مهمتين. يمكننا أن نقرر الأمر بالفوز فيهما".

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي في قمة الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي.

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