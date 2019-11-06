بعد الفوز على جينك.. كلوب يعترف بوجود مشاكل دفاعية في ليفربول

اعترف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي بوجود مشاكل في دفاع الريدز عقب الفوز على جينك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا.

الريدز فازوا بنتيجة 2-1 بفضل هدفي لاعبي الوسط جورجينو فينالدوم وأوكسلايد تشامبرلين.

المدير الفني الألماني قال عقب نهاية اللقاء لشبكة "بي تي سبورتس" الإنجليزية: "ليس هناك قلق لكن هذا ليس ما نريده، نحن نستقبل أهدافا بطرق مختلفة في الفترة الأخيرة".

وتابع "الأمر ليس متعلق بالدفاع، بل أن يكون كل لاعب في مكانه بنسبة 100% في المواقف، نريد أن نعمل على هذا".

أضاف "كنا المفضلين، إذ سجلنا هدفين أو ثلاثة في الشوط الأول لم يكن ليتوقع أحد حدوث ذلك".

وأتم "لكن نتيجة 1-1 تحمل مخاطرة في الشوط الأول، لكننا جيدين الآن، وغدا سنعمل على استشفاء الجميع بدنيا والتحضير لمواجهة مانشستر سيتي".

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي في قمة الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي.

وتصدر الريدز جدول ترتيب المجموعة الخامسة مستفيدا من تعادل نابولي مع ريد بول سالزبورج.

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