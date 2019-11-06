قائمة منتخب مصر بعد قرار استبعاد لاعبي بيراميدز

تقلصت قائمة منتخب مصر إلى 26 لاعبا بعد استبعاد سباعي بيراميدز والتي تستعد لمواجهة كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

وبالتالي أصبحت القائمة بالشكل التالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) – محمد عواد (الزمالك) – محمد بسام (طلائع الجيش)

الدفاع: أحمد فتحي (الأهلي) – محمد هاني (الأهلي) – أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون) – عبد الله جمعة (الزمالك) – محمود وحيد (الأهلي) – محمود علاء (الزمالك) – رامي ربيعة (الأهلي) – باهر المحمدي (الإسماعيلي) – أيمن أشرف (الأهلي)

الوسط: طارق حامد (الزمالك) – عمرو السولية (الأهلي) – حمدي فتحي (الأهلي) – محمد النني (بيشكتاش التركي) – محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) – حسين الشحات (الأهلي) – أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - محمود حسن "تريزيجيه" (أستون فيلا الإنجليزي) – كريم طارق (طلائع الجيش)

الهجوم: حسام حسن (سموحة) – مروان حمدي (وادي دجلة) – أحمد جمعة (المصري) – أحمد حسن "كوكا" (براجا البرتغالي) – محمود عبدالمنعم "كهربا" (أفيش البرتغالي) – محمد صلاح (ليفربول)

وبدأ المنتخب استعداداته الثلاثاء، ويواجه ليبيريا وديا يوم الخميس المقبل.

ماذا حدث؟

وفي وقت سابق، أبلغ مسؤولو بيراميدز السباعي الدولي بالفريق بعدم الانضمام لمعسكر منتخب مصر يوم الثلاثاء، حسبما علم FilGoal.com.

نادي بيراميدز قرر الالتزام بمواعيد الأجندة الدولية المحددة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حسبما كشف مصدر مسؤول في النادي لـFilGoal.com.

وأضاف المصدر "علمنا باتصالات يجريها مسؤولو المنتخب مع أندية طلبوا فيها رحيل لاعبين مبكرا عن معسكرات فرقهم من أجل الانضمام للمنتخب، وهذا لم يحدث معنا".

ويمنح فيفا المنتخبات حق استدعاء لاعبيها على أن ينضموا في موعد أقصاه 72 ساعة قبل أول مباراة رسمية للفريق، وهو ما يتمسك به بيراميدز في الوقت الحالي.

قائمة منتخب مصر التي أعلنها حسام البدري المدير الفني للفريق تضم سبعة لاعبين من بيراميدز.

رجب بكار ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإسلام عيسى.

مسؤولو بيراميدز أبلغوا اللاعبين بعدم الانضمام لمعسكر المنتخب اليوم الثلاثاء وحصولهم على راحة حتى يوم الخميس، على أن يعودوا لتدريبات بيراميدز يوم الخميس بشكل طبيعي وبعد ذلك ينضمون لمعسكر المنتخب في الموعد المحدد من الاتحاد الدولي.

في المقابل، الجهاز الإداري لمنتخب مصر تواصل مع اللاعبين لتذكيرهم بموعد الانضمام للمعسكر، ولكن تم تبليغ الجهاز بقرار بيراميدز، حسبما كشف مصدر في النادي لـ FilGoal.com.

وبعد ذلك، وعلم FilGoal.com بخصوص اتصالات بين محمد فضل عضو اللجنة المديرة لاتحاد الكرة، وممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز، ومحمد بركات مدير المنتخب.

المكالمات شهدت توضيحا لموقف كل طرف حسبما علم FilGoal.com، وفيها أكد عيد تقديره التام لمنتخب مصر، وتقديم بيراميدز كل الدعم للمنتخب وجهازه.

وانتهت المحادثات بتأكيد عيد على بذله كل الجهد لإقناع إدارة ناديه، والمدير الفني سيباستيان ديسابر، لانضمام سباعي بيراميدز لمعسكر المنتخب، بعد اتجاه بعثة منتخب مصر من القاهرة إلى الإسكندرية ظهر الثلاثاء لبدء معسكر مغلق في الأخيرة استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس إفريقيا 2021 في 14 و18 نوفمبر على الترتيب.

وبالفعل، أصدر بيراميدز بيانا أعلن فيه انضمام اللاعبين للمعسكر يوم الأربعاء، قبل أن يصدر قرار المنتخب بعدم ضم اللاعبين.

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