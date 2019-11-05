فينجر يحلل تراجع برشلونة: عار أمام سلافيا براج.. فالفيردي مذنب وليس مسؤولا وسبب مشكلة جريزمان

يمتلك أرسين فينجر المدير الفني الأسطوري السابق لأرسنال نظرة خاصة تجعله يرى برشلونة خسر أمام سلافيا براج رغم انتهاء المباراة بالتعادل السلبي في كامب نو.

وحل فينجر ضيفا على الاستوديو التحليلي لشبكة "beIN Sports" من أجل مباراة الجولة الرابعة في مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال فينجر: "برشلونة خسر بدنيا أمام سلافيا براج ولم يمتلك السرعة الكافية، ضيفه ركض أكثر منه في الملعب وخاصة في وسط الملعب بأكثر من 12 كيلو مترا".

وواصل المدرب الفرنسي "لم أر مثل هذا الفارق من قبل، كان هناك تفوق بدني كبير لصالح سلافيا براج".

واستدرك "لا أفهم سبب نقل نيسلون سيميدو للجبهة اليسرى بعدما كان يؤدي جيدا في الشوط الأول على اليمين، وخسر خطورته على الجانب الأيسر".

وانتقد بقوة "كانت ليلة فقيرة لبرشلونة، لأن الفريق امتلك فرصة ضمان التأهل رسميا في حال الفوز، وعندما تخسر هذه الفرصة على ملعبك وضد سلافيا براج فهذا عار".

هل فالفيردي المسؤول عن حالة برشلونة؟

أجاب فينجر "هناك فرق بين أن يكون مذنبا ومسؤولا، فالفيردي مذنب ولكن ليس مسؤولا".

وتابع صاحب دوري اللاهزيمة مع المدفعجية "فالفيردي لم يكن له الكلمة في موسم انتقالات برشلونة، وهنا يجب أن نوجه سؤالين: من صاحب الكلمة العليا عندما تشتري لاعبا وهل اللاعب يناسب احتياجات الفريق".

وأكمل "في كرة القدم الحديثة، تصبح نجما بسرعة تؤدي 3 أو 4 مباريات جيدة ثم تنتقل إلى فريق كبير وتجني الكثير من الأموال".

ثم أضاف "لذلك يجب أن تكون لاعبا في فريق كبير قبل القدوم لبرشلونة".

وأردف "برشلونة سجل 4 أهداف حتى الآن في دوري الأبطال وريال مدريد سجل 3 ولم نر مثل هذا المعاناة للفرق الإسبانية من قبل".

وضرب مثالا "من جاء لبرشلونة بعد رحيل أندريس إنيستا ومن اللاعب القادر على تعويض كريستيانو رونالدو في ريال مدريد، من يتخذ القرارات في موسم الانتقالات".

هل تقصد جريزمان؟

يواصل فينجر "لا أقصد هنا جريزمان، فهو مفيد لبرشلونة على المدى البعيد وجاهز للقتال من أجل الفريق".

وشرح "جريزمان يمتلك شخصية رائعة وهو لاعب ممتاز، ولكن اعتقد أنه الآن يحاول أن يصبح لاعبا في برشلونة بشكل أكثر من اللازم، وينسى مهاراته الخاصة".

وأوضح "يحاول أن يجعل لاعبي برشلونة يتقبلونه، لأنه كان مفترضا أن يذهب لبرشلونة في العام الماضي ولكن في النهاية قرر الاستمرار مع أتليتكو مدريد وبالتالي يشعر بأنه مذنب".

واستدرك "أرى جريزمان في منتخب فرنسا ومع برشلونة، ولا أجد جريزمان الحقيقي مع برشلونة لأنه يريد أن يثبت أنه مفيد للفريق".

وأتم فينجر "برشلونة ليس في حالة جيدة مثل الماضي وهذا يزيد صعوبة الأمر عليه أيضا".

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