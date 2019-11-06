أهداف الثلاثاء الكروي - إثارة تشيلسي وأياكس.. انتصار ليفربول

إثارة ما بعدها إثارة شهدتها مواجهة تشيلسي وأياكس بعدما تعادلا 4-4، أما ليفربول فانتصر على جينك 2-1.

ليالي الأبطال المثيرة عادت من جديد ومعها حضرت المفاجئات والعودات من بعيد.

FilGoal.com يستعرض أهداف الثلاثاء الكروي، في ليلة غاب فيها برشلونة هز الشباك بعد تعادله سلبيا مع سلافيا براج.

فوز ليفربول على جينك

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ملخص لمسات محمد صلاح

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ريمونتادا دورتموند أمام إنتر

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ثنائية لايبزج في زينيت

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تعادل نابولي وسالزبورج

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فوز ليون على بنفيكا

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تعادل تشيلسي المثير مع أياكس

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رباعية فالنسيا في ليل

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