بالفيديو – صناعة هدف وتهديد مستمر في ملخص لمسات صلاح ضد جينك

صنع محمد صلاح هدفا وشكل خطورة هجومية على مرمى جينك البلجيكي في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الثلاثاء.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وفاز ليفربول على جينك بهدفين لهدف يوم الثلاثاء في ملعب أنفيلد في رابع جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الخامسة.

وأصبح ذلك الهدف هو الصناعة الخامسة لصلاح خلال الموسم الجاري في 16 مباراة شارك فيهم في كل البطولات.

وسجل صلاح ثمانية أهداف وصنع خمسة في 16 مباراة شارك فيهم في كل البطولات حتى وقت كتابة هذه السطور.

video:1

اقرأ أيضا:

كل المعلومات عن كأس العالم لتحدي ببجي موبايل بموسم الرياض 2019

بيراميدز يعلن إرسال لاعبيه للمنتخب رغم "مظاهر المساس بمصالحه"

ليفربول يكرر الذكرى.. حينما لعب الأهلي مباراتين في نفس اليوم!

سبب أزمة سلة الأهلي والزمالك: قمت بمهارة عادية ووجدت كراسي تطير تجاه رأسي

سلة - مدرب الزمالك: خسرنا من الأهلي لغياب حماية الحكام وعدم تكافؤ الفرص

بالفيديو - سلافيا براج يفرض التعادل على برشلونة

تجريد تشاكا من شارة قيادة أرسنال