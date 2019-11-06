بالفيديو – صناعة هدف وتهديد مستمر في ملخص لمسات صلاح ضد جينك

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 - 00:14

كتب : FilGoal

محمد صلاح

صنع محمد صلاح هدفا وشكل خطورة هجومية على مرمى جينك البلجيكي في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الثلاثاء.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وفاز ليفربول على جينك بهدفين لهدف يوم الثلاثاء في ملعب أنفيلد في رابع جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الخامسة.

وأصبح ذلك الهدف هو الصناعة الخامسة لصلاح خلال الموسم الجاري في 16 مباراة شارك فيهم في كل البطولات.

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وسجل صلاح ثمانية أهداف وصنع خمسة في 16 مباراة شارك فيهم في كل البطولات حتى وقت كتابة هذه السطور.

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