خاص خبر في الجول – أزمة سباعي بيراميدز الدولي في طريقها للحل

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 - 19:44

كتب : عاطف شادي

حسام البدري - منتخب مصر

صارت أزمة انضمام سباعي بيراميدز لمنتخب مصر على أعتاب الحل، حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن الساعات الماضية شهدت اتصالات بين محمد فضل عضو اللجنة المديرة لاتحاد الكرة، وممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز، ومحمد بركات مدير المنتخب.

المكالمات شهدت توضيحا لموقف كل طرف حسبما علم FilGoal.com، وفيها أكد عيد تقديره التام لمنتخب مصر، وتقديم بيراميدز كل الدعم للمنتخب وجهازه.

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وانتهت المحادثات بتأكيد عيد على بذله كل الجهد لإقناع إدارة ناديه، والمدير الفني سيباستيان ديسابر، لانضمام سباعي بيراميدز لمعسكر المنتخب.

اتجهت بعثة منتخب مصر من القاهرة إلى الإسكندرية ظهر الثلاثاء لبدء معسكر مغلق في الأخيرة استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس إفريقيا 2021 في 14 و18 نوفمبر على الترتيب.

ولم يلحق لاعبو بيراميدز بالبعثة بعد رفض ناديهم انضمامهم لمعسكر مصر قبل الموعد المحدد في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا، وهو 3 أيام على أقصى تقدير قبل أول مباراة رسمية للفريق. (طالع تفاصيل قرار بيراميدز)

ويلعب الفراعنة وديا يوم الخميس أمام ليبيريا في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وفي وقت سابق، استدعى حسام البدري مدرب مصر 32 لاعبا للمعسكر، من بينهم أيمن أشرف لاعب الأهلي الذي استبدل بأحمد منصور لاعب بيراميدز. (طالع القائمة من هنا)

وتضم القائمة 6 لاعبين من بيراميدز بخلاف أحمد منصور، هم عبد الله السعيد ورجب بكار ومحمد حمدي وعمر جابر ومحمد فاروق وإسلام عيسى.

وخاض المنتخب مرانه الأول في الإسكندرية مساء الثلاثاء في ملعب برج العرب الرئيسي.

ويسعى الفراعنة لبداية قوية في تصفيات كأس إفريقيا 2021 التي وقعوا فيها بمجموعة سهلة تضم كينيا وجزر القمر وتوجو.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى النهائيات التي تستضيفها الكاميرون في منتصف عام 2021.

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