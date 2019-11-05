في أقل من أسبوعين ودع بطولتين.. إيساي يُقصى جينيراسيون فوت من الكونفدرالية

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 - 19:29

كتب : FilGoal

الزمالك - جينيراسيون فوت

أكمل نادي إيساي البنيني عقد الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية بعد التفوق على جينراسيون فوت السنغالي بركلات الترجيح.

فريق إيساي حقق الفوز خارج قواعده ذهابا بهدف نظيف بدور الـ 32 مكرر من الكونفدرالية، وفي الإياب رد الفريق السنغالي بالفوز بهدف نظيف آخر، ثم حسمت ركلات الترجيح التأهل بنتيجة 4-3.

وكان الزمالك قد تأهل على حساب الفريق السنغالي بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض عقب نهاية المواجهتين بنتيجة 2-2 والفوز إيابا بهدف نظيف في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا، ليتحول الفريق السنغالي لملحق الكونفدرالية.

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وودع الفريق السنغالي البطولتين في أقل من أسبوعين، بعد تأجيل مباراته مع الزمالك والأزمة التي أثيرت في الشهر الماضي بخصوص مباراة الإياب.

ومن أصل 6 فرق عربية شاركت في دور الـ32 الثاني تأهلت جميعا للمجموعات وهم المصري وبيراميدز من مصر، ونهضة بركان وحسنية أغادير من المغرب، بالإضافة إلى فريق بارادو الجزائري والنصر الليبي.

قرعة دور الـ 16 تقام يوم 10 نوفمبر المقبل ومقرر إقامتها في مقر الكاف في مصر.

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