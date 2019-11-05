أزارو: إصرارنا سيمنحنا لقب إفريقيا.. ولا تنصتوا لمن يقول إني راحل

هدف واحد يحلم به الجميع في الأهلي، المشاركة في مونديال الأندية 2020، ولكي يحدث ذلك، على الفريق الأحمر استعادة العرش القاري.

وليد أزارو، مثل أي لاعب بالقلعة الحمراء، يستهدف النجمة التاسعة. لقب، يعاند الأهلي منذ 2013.

ويشدد المغربي على تمسكه بالأهلي، معتبرا ارتداء القميص الأحمر حلم تحقق بعد طول انتظار.

في حوار مع الموقع الرسمي للأهلي قال اللاعب البالغ عمره 24 عاما:"تجربتي مع النادي رائعة، اللعب للأهلي حلم كثير من اللاعبين العرب، لما للنادي من شعبية جارفة العالم كله يعرفها. أشعر بقيمة الأهلي حين أكون في المغرب، فالجمهور هناك يعرف قيمة هذا الفريق جيدا".

وواصل اللاعب الأسبق للدفاع الحسني الجديدي "نتطلع لمونديال الأندية، ربحت الكثير من الألقاب المحلية منذ انضمامي للأهلي. نحن مؤهلون حاليا للفوز باللقب الإفريقي، كلنا مركزون على البطولة التي خسرناها مرتين متتاليتين. الموسم الحالي يختلف، إصرارنا بلا حدود، وعازمون على اللقب، معنا مدرب رائع (ريني فايلر) بدأ مشواره بشكل طيب وحقق نتائج جيدة، ولدينا لاعبون رائعون انضموا للفريق، لذا نسير على الطريق الصحيح".

واستمر متجاهلا التقارير التي قالت إنه يريد الرحيل عن الأهلي "لا أشغل بالي بذلك، يتحدث البعض بشكل مبالغ ولا يطرح أي دليل على كلامه. أسمع كلاما كثيرا عني بشأن عروض احتراف غير موجودة من الأساس. أفكر فقط بالأهلي. لا تلتفتوا لمن يقول إني راحل، أتمنى أن يحصل الجميع على المعلومة الصحيحة من الأهلي أو مني. علاقتي رائعة بزملائي، نخرج كثيرا رفقة بعضنا البعض، بالأخص علي معلول الذي يشاركني الغرفة أثناء المعسكرات".

video:1

وأضاف أزارو مشيدا بمدربه "فايلر يسير بخطى ثابتة، نعتاد على فكره يوما بعد يوم. أتوقع للفريق مستقبلا أفضل معه. يجب أن نساند بعضنا البعض من أجل الفريق قبل التفكير في إنجازات فردية مثل لقب الهداف. تسجيل الأهداف رزق، والتوفيق من عند الله، أتمنى أن يحالفني في الفترة المقبلة، لكني أرى أن المساهمة مع الزملاء من أجل الفريق تأتي أولا".

المشوار نحو التاسعة بدأ بالإطاحة باطلع برة في دور الـ64، ثم اكتساح كانو سبورت في دور الـ32، وفي دور المجموعات تختلف التحديات حين تواجه أقوى فرق القارة.

ويلعب الأهلي في المجموعة الثانية مع النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم بطل زيمبابوي.

يستهل مبارياته بمواجهة النجم في تونس في 29 نوفمبر، وقبل ذلك بأربعة أيام يلعب ضد الجونة في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وحتى الآن، ربح الأهلي كل مبارياته مع فايلر، فاز مرتين على كانو سبورت، حقق العلامة الكاملة بجمع 9 نقاط في الدوري، وانتزع كأس السوبر من الزمالك.

ولا يزال أزارو يبحث عن هدفه الأول تحت قيادة فايلر، فهداف الأهلي في الدوري موسم 2017-2018، أحرز مرتين في الموسم الحالي، كانتا أمام اطلع برة المنتمي لجنوب السودان، قبل أن يأتي المدرب السويسري.

طالع أيضا

فينيسيوس: اخترت ريال مدريد بدلا من برشلونة

رقم قياسي ينتظر صلاح أمام جينك

بعثة براج تكشف تعرضها لتفتيش شديد في برشلونة

وليد سليمان: لا أشغل بالي بصن داونز

أزارو: الناس تنسى كل شيء مع أول فرصة مهدرة

جوتي يقود فريق آل الشيخ