يرى صلاح محسن مهاجم الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي أن خروج الفراعنة الكبار من الأمم الإفريقية السابقة على ملعبنا ووسط جماهيرنا دافع لفريقه في البطولة الإفريقية لتحت 23 سنة.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 في الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من الشهر ذاته.

منتخب مصر يلعب في المجموعة الأولى بجانب مالي وغانا والكاميرون.

وقال صلاح محسن لـFilGoal.com: "المجموعة الحالية من اللاعبين في المنتخب الأوليمبي قادرة على تحقيق البطولة والفوز باللقب على أرض مصر، جمعينا نجتهد ونلعب بقلب رجل واحد".

مهاجم الأهلي أضاف "شوقي غريب المدير الفني للمنتخب وضع أمامنا هدفا لتحقيقه وهو التتويج باللقب فقط ولا غيره، نركز بشدة في التدريبات وننتظر مساندة الجماهير لنا".

وتابع "غريب يتعامل مع كل اللاعبين بطريقة واحدة ولا يميز لاعب عن غيره، وبالتأكيد هو قادر على النجاح مع أي فريق".

وعن فشل المنتخب الأول في التتويج ببطولة الأمم الإفريقية على أرض مصر قبل شهور قال صلاح محسن: "خروج مصر من البطولة على أرضنا يدفعنا بقوة للتتويج بهذا اللقب لتعويض الجماهير عن الخسارة".

وانتقل للحديث عن المنافسة القوية في خط هجوم المنتخب قائلا: "بالتأكيد هناك منافسة قوية بيننا ولكن اللاعب الذي سيشارك سيقاتل في هذا المركز، بالإضافة إلى أن شوقي غريب يعتمد علي في مركز الجناح الأيمن".

وأكمل "دورة الألعاب الأوليمبية ستكون بالنسبة لي نقلة في مسيرتي الكروية لأشارك أساسيا مع الأهلي وعن طريقه انتقل للاحتراف الأوروبي".

وأتم تصريحاته "أتمنى اللعب في الدوري الإنجليزي مع فريق ليفربول، أو في إيطاليا مع يوفنتوس، ومثلي الأعلى في كرة القدم هو كريستيانو رونالدو".

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