رسميا – الاتحاد الإنجليزي يلغي طرد سون أمام إيفرتون

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 - 19:21

كتب : FilGoal

سون - توتنام - إيفرتون

أعلن الاتحاد الإنجليزي اليوم الثلاثاء رسميا إلغاء الطرد الذي حصل عليه سون هيونج مين لاعب توتنام بعدما حصل عليه إثر تدخله بقوة على أندري جوميش لاعب إيفرتون.

سون هيونج مين

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وقال متحدث رسمي باسم الاتحاد الإنجليزي: "سون سيكون متاحا لمباريات توتنام الثلاثة المقبلة بعد التأكد من أن الطرد لم يكن قرارا صحيحا".

وجاء قرار إلغاء الطرد بعد طعن توتنام عليه لعدم صحته.

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وأصيب أندرش جوميش بكسر مضاعف في الساق ما أدى إلى إجرائه عملية جراحية عاجلة وغادر المستشفى اليوم.

وتقدم توتنام بطعن على قرار الحكم بطرد اللاعب الكوري الجنوبي ما يؤدي إلى إيقافه لثلاث مباريات.

وانتهت المباراة المذكورة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في ملعب جوديسون بارك معقل إيفرتون في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

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