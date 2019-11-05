تعرض ثنائي الزمالك أحمد سيد "زيزو" وعبد الله جمعة للإصابة وحصل كلاهما على راحة من التدريبات اليوم عقب الانضمام لمعسكر المنتخب.

وعلم FilGoal.com أن الثنائي أصيب بشد خفيف في العضلة الضامة نتيجة الإجهاد.

وتواصل نادي الزمالك مع المنتخب من أجل الاطمئنان على الثنائي والذي تقرر حصولهم على راحة اليوم من التدريبات على أن يتدربوا بشكل طبيعي غدا.

ولن تعيق الإصابات الثنائي عن الظهور مع المنتخب المصري في المواجهات المقبلة.

وكان الثنائي قد شارك في الفوز على جولدي وديا بثلاثية دون رد أمس قبل الانضمام لمعسكر المنتخب وتعرضا للإجهاد (طالع التفاصيل).

ويتواجد زيزو لأول مرة في معسكر المنتخب الوطني عقب تألقه مع الزمالك، في المقابل تواجد عبد الله جمعة وشارك في مواجهة بوتسوانا الودية الشهر الماضي.

ويلتقي المنتخب المصري مع ليبيريا وديا الخميس المقبل، ومن ثم يلتقي مع كينيا في الـ 14 من الشهر الجاري وجزر القُمر يوم 18، في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019.

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