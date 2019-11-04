الزمالك ينتصر على جولدي بثلاثية وديا استعداد لـ إنبي

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 - 19:49

كتب : أحمد شوقي صلاح

احتفال لاعبو الزمالك بالهدف أمام جينيراسيون فوت

في الدوري الزمالك جولدي

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