الولاية الثانية.. كشري مدربا للترسانة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 - 14:37

كتب : رضا السنباطي

أحمد كشري

عاد أحمد كشري مرة أخرى لتولي تدريب فريق الترسانة عقب استقالة مؤمن عبد الغفار من منصبه، واتفق مجلس الإدارة على تعيين كشري لإنقاذ مسيرته في بداية مسابقة الدوري.

مؤمن عبد الغفار استقال من منصبه بعدما تعادل الترسانة مع المريخ في الجولة الثالثة من مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية.

وسبق لكشري قيادة الفريق خلال الموسم الماضي، وأنهى الدوري في المركز الرابع برصيد 48 نقطة بفارق 4 نقاط عن نادي مصر متصدر المجموعة.

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وسيتولى كشري الإدارة الفنية وكريم حسن شحاتة إدارة الكرة بجانب أحمد رجب كمدرب عام وعصام محمود كمدرب حراس مرمى.

وكان رئيس نادي الترسانة طارق سعيد قد أعلن في وقت سابق عن تجديده الثقة في مؤمن عبد الغفار قبل استقالة الأخير لتعادله مع المريخ.

الترسانة يحتل المركز الـ10 في مجموعة القاهرة برصيد نقطتين بعدما تعادل مرتين وخسر مرة، فيما يتصدر سيراميكا الجدول برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب السويس.

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