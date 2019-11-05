لاعب ليفربول السابق محذرا جوارديولا: لماذا تستفز أفضل لاعب في الدوري؟

يتمنى داني ميرفي لاعب ليفربول السابق أن يزداد شحن ساديو ماني للمباراة المرتقبة ضد مانشستر سيتي يوم الأحد في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما اتهم جوسيب جوارديولا الأخير بالتحايل للحصول على ركلات جزاء.

ساديو ماني النادي : ليفربول ليفربول

لاعب ليفربول بالنسبة لميرفي هو الأفضل في البطولة، ليس ذلك فحسب، بل يعتقد الأخير أن الفريق يعتلي قمة ترتيب الدوري بفضل قائد السنغال.

وقال ميرفي في حوار مع البرنامج التلفزيوني talkSPORT:"لا أعتقد أن جوارديولا ذهب للمؤتمر الصحفي وفي رأسه ما قاله عن ماني، أعتقد أن حديثه كان رد فعل حين سئل عن فوز ليفربول في اللحظات الأخيرة على أستون فيلا. ربما يندم على ما قاله. لو كنت مكانه، ما كنت لأستفز أفضل لاعب في الدوري قبل مواجهته بأسبوع".

جوارديولا أشاد بماني، لكن اتهمه بالتحايل، مباشرة بعد تألق السنغالي وتسجيله هدف الفوز على فيلا.

ليدافع يورجن كلوب مدرب ليفربول مباشرة عن لاعبه المتألق. (التفاصيل)

وقدم ماني (27 عاما) أداء رائعا مع ليفربول في الموسم الحالي من الدوري، شارك في كل المباريات وسجل 6 أهداف وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

واستمر ميرفي مثنيا على ماني "يلعب بشكل رائع وقد يشعر بالاستفزاز من كلام جوارديولا، فلماذا يخاطر الأخير بما قال؟ مستوى ماني منذ بداية الموسم هو سبب تصدر ليفربول بفارق 6 نقاط. في مباريات معينة حمل الفريق على عاتقه. رغم أنه لعب طوال الصيف إلا أنه يتمتع بلياقة وصمود رائعين، بالكاد فوت مباراة. يستحق إشادة عظيمة".

وأتم "بالطبع يسقط في الملعب بسهولة وبكثرة، لكنه ليس الوحيد الذي يفعل ذلك".

حسم ليفربول مباراتيه ضد ليستر سيتي وتوتنام بركلتي جزاء حصل عليهما ماني، هداف ليفربول في الموسم الحالي من الدوري.

وخلف ماني يأتي محمد صلاح نجم مصر برصيد 5 أهداف، أمامهما مهمة صعبة بعد أيام ضد حامل اللقب في مباراة حامية الوطيس تجري على ملعب أنفيلد رود يسعى فيها ليفربول لتوسيع الفارق مع مانشستر سيتي.

ويستضيف ليفربول يوم الثلاثاء فريق جينك البلجيكي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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