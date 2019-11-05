تأخير موعد المران الأول لمنتخب مصر

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، تعديل موعد المران الأول للفراعنة.

معسكر المنتخب ينطلق اليوم فعليا بأول حصة تدريبية على استاد برج العرب، استعدادا لخوض مباراة ودية ومباراتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وكان مقررا أن ينطلق المران في الخامسة مساء، قبل أن يقرر الجهاز الفني ترحيله ليقام في السادسة والنصف، دون تغيير الملعب.

وجاء قرار البدري بترحيل موعد المران لإعطاء اللاعبين مزيدا من الوقت للراحة بعد وصولهم عصرا برج العرب للدخول في المعسكر المغلق.

وتلعب مصر وديا أمام ليبيريا مساء الخميس، قبل أن تواجه كينيا وجزر القُمر يومي 14 و18 نوفمبر.

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