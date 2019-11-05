جيجز: بيل واثق من لحاقه بمباراة ويلز.. إصابته ليست كبيرة

أبدى ريان جيجز المدير الفني لمنتخب ويلز، ثقته في لحاق لاعبه جاريث بيل بالتوقف الدولي المقبل.

بيل جناح ريال مدريد غائب عن الملاعب منذ إصابته في مباراة بلاده ويلز أمام كرواتيا في توقف أكتوبر الماضي.

وصرّح جيجز بعد أن ضم بيل لقائمته للتوقف المقبل: "إصابة بيل لم تكن كبيرة".

وأضاف في ثقة: "أنا على تواصل دائم معه وهو يخبرني أنه متأكد من قدرته على الوصول لائقا لمباراتنا الأولى أمام أذربيجان".

وأكمل: "أفضل سيناريو لنا أن يخوض مباراة أولا مع ريال مدريد قبل الانضمام لنا".

وغاب بيل عن 4 مباريات لـ ريال مدريد منذ التوقف الدولي الماضي، بل سافر إلى لندن والتقى بمعالجه الخاص.

وترددت العديد من الأنباء مؤخرا عن اقتراب رحيل بيل عن ريال مدريد، على خلفيه تلقيه عرضٍ صيني.

ويحل منتخب ويلز ضيفا على أذربيجان يوم 16 نوفمبر الجاري، قبل أن يستقبل المجر يوم 19 من الشهر نفسه، ضمن تصفيات يورو 2020.

وتسعى ويلز للفوز في المباراتين في صراع التأهل إلى النهائيات، إذ تحتل حاليا المركز الرابع في المجموعة الخامسة برصيد 8 نقاط.

ويلز تنافس كراواتيا (14 نقطة)، والمجر (12 نقطة)، وسلوفاكيا (10 نقاط)، فيما ودعت أذربيجان السباق بحصدها نقطة واحدة.

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