كونتي يهاجم العنصرية: يجب معاقبة هؤلاء البلهاء الجهلة

ظاهرة متفشية في كثير من ملاعب أوروبا وتظهر كثيرا في إيطاليا، بلد أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان الذي ساند اللاعب ماريو بالوتيللي بعدما زعم الأخير تعرضه لعنصرية.

أثناء مباراة فيرونا وبريشيا يوم الأحد أمسك بالوتيللي لاعب الأخير بالكرة وسددها صوب المدرجات بشكل غاضب، ثم فسر فعله بأنه تعرض لعنصرية من بعض جمهور الفريق المضيف فيرونا.

ولم ينف كونتي وجود الظاهرة السلبية في ملاعب إيطاليا، مشيرا إلى أنه يجب اتخاذ موقف حاسم لردع من يقومون بإشارات أو أقوال عنصرية.

وقال المدرب الأسبق ليوفنتوس وتشيلسي:"لم أكن في الملعب، لكني أؤمن أنه يجب اتخاذ موقف صارم".

وواصل في حواره مع صحفيين "علينا معاقبة هؤلاء الجهلة البلهاء. سخيف أننا في 2019 لازلنا نواجه مثل هذه الأشياء".

ومن جانبه، رفض ماوريزيو سيتي رئيس فيرونا اتهام جمهور الفريق بالعنصرية، بل أشاد بهم ردا على بالوتيللي. (التفاصيل)

ورغم غضب بالوتيللي، سجل هدفا رائعا في المباراة التي خسرها بنتيجة 2-1 ليستمر في المركز 19 بترتيب الدوري.

بينما يحتل إنتر وصافة البطولة بفارق نقطة عن المتصدر يوفنتوس.

ويحل إنتر ضيفا على دورتموند يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ثم يستضيف فيرونا يوم السبت في الجولة 12 من الدوري.

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