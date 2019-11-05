شفاينشتايجر: مورينيو مهتم بالتدريب في ألمانيا

قال باستيان شفاينشتايجر لاعب بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد السابق إن جوزيه مورينيو قد يكون مهتما بتدريب العملاق البافاري نظرا لاهتمامه بالدوري الألماني وتعلمه اللغة. وذلك في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية.

قال باستيان شفاينشتايجر لاعب بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد السابق إن جوزيه مورينيو قد يكون مهتما بالتدريب في الدوري الألماني نظرا لاهتمامه بالمسابقة وتعلمه اللغة. وذلك في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية.

وأضاف "يعرف كل لاعب، حتى لاعبي الفرق الصغيرة، كان يتعلم اللغة الألمانية".

وواصل "لم يعمل في الدوري الألماني، لذا يمكنني تخيل أنه سيهتم بالتدريب في ألمانيا".

صاحب الـ35 عاما لعب تحت إمرة جوزيه مورينيو في موسمه الأول مع مانشستر يونايتد قبل أن ينضم اللاعب إلى نادي شيكاغو فاير في مارس 2017.

مورينيو أبدى اهتمامه في وقت سابق بالدوري الألماني في حوار مع صحيفة "بيلد" وأبدى إعجابا كبيرا بالتنظيم والمدارس التكتيكية المختلفة والملاعب والجماهير.

وصرح المدرب البرتغالي في وقت سابق: "الدوري الألماني بطولة مشوقة للغاية بالنسبة لي، خاصة فرق منتصف الجدول، والتي تتطور بثبات ما يجعل المنافسة أفضل".

بايرن ميونيخ كان قد أقال مدربه نيكو كوفاتش بعد الخسارة بنتيجة 5-1 من إينتراخت فرانكفورت ليحتل المركز الرابع برصيد 18 نقطة بفارق 4 نقاط عن بوروسيا مونشنجلادباخ المتصدر.

ولا يدرب مورينيو حاليا أي فريق بعد إقالته من مانشستر يونايتد لسوء النتائج في ديسمبر 2018.

مورينيو واجه بايرن ميونيخ 6 مرات فاز مرتين وخسر 4، إلا أن أبرز تلك المواجهات كانت في نهائي دوري أبطال أوروبا حينما كان مدربا لإنتر ميلان، وفاز بنتيجة 2-0 وتوج باللقب للمرة الثانية له كمدرب بعد لقبه الأول مع بورتو.

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