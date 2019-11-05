عواد: أقدر غضب جماهير الإسماعيلي.. ولم أذهب بعيدا بانتقالي للزمالك

وجه محمد عواد حارس مرمى الزمالك رسالة إيجابية لجماهير ناديه السابق الإسماعيلي، رغم الانتقادات الشديدة التي طالته.

وصرح عواد عبر قناة القاهرة والناس "أقدر شعور جماهير الإسماعيلي، فهم من صنعوا اسمي، لذا من الطبيعي أن يغضبوا عندما أرحل".

وأضاف "أحببت أن أرحل بشكل أفضل، ولكنها الظروف، وطبيعي أن يكون هناك هجوم ضدي، أتقبل ذلك، لأنهم وقفوا معي في فترات صعبة".

وكرر محمد عواد "أقدر غضب جماهير الإسماعيلي لأن الجمهور يحب بطريقته، ولكن لم أنتقل بعيدا لأن جماهير الزمالك قريبة من الإسماعيلي".

وأشار الحارس الدولي "بعد عودتي من السعودية كان الإسماعيلي بحاجة لدعم مالي، وأتمنى التوفيق لمجلس الإدارة واللاعبين ليعود الفريق لسابق عهده".

وعن توقف بطولة الدوري، قال عواد "خضنا معسكرا ناجحا أتمنى أن يكون كل اللاعبين استفادوا منه وكذلك الجهاز الفني".

وواصل تصريحاته "الزمالك اسم كبير في إفريقيا، وكل القارة تعمل له حساب، ولأول مرة يضم مجموعة كبيرة من النجوم، لكن لم ألعب مباريات ودية سوى شوط واحد ثم شاركت في مباريات الكأس ولقاء السوبر وإفريقيا والدوري".

وأوضح عواد في ختام تصريحاته "ينقصنا فترة تجانس بين اللاعبين لذا فترة التوقف جيدة لزيادة التأقلم بين عناصر الفريق".

مسابقة الدوري المصري متوقفة لحين نهاية بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما في مصر، على أن تعود للانطلاق في الـ 23 من شهر نوفمبر الجاري.

ويلعب الزمالك أمام إنبي في الـ 25 من شهر نوفمبر الجاري في أولى مباريات الفارس الأبيض بعد عودة مسابقة الدوري. (طالع التفاصيل)

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