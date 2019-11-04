إيكاردي: سأفعل كل ما في وسعي لاستمر في سان جيرمان

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 - 23:31

كتب : FilGoal

إيكاردي - باريس سان جيرمان

لم ينتظر الأرجنتيني ماورو إيكاردي نهاية الموسم ليكشف موقفه من العودة لإنتر عقب نهاية إعارته لـ باريس سان جيرمان، ليعلن من الآن رغبته في الاستمرار مع الفريق الفرنسي.

إيكاردي انتقل من إنتر إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة لمدة موسم في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وتحدث إيكاردي عن فترته حتى الآن مع سان جيرمان، قائلا: "أرغب دائما في إثبات نفسي على أرض الملعب".

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وأضاف في تصريحاته مع راديو مونت كارلو الفرنسي "نتائجنا كانت جيدة خلال شهر أكتوبر ولكن علينا تقديم ما هو أفضل فيما هو قادم".

وتابع "أريد الاستمرار في إثبات نفسي مع سان جيرمان خلال الأشهر المقبلة، وفي نهاية الموسم سنرى هل سأبقى أم لا".

وكشف "سأفعل كل ما في وسعي من أجل الاستمرار مع باريس سان جيرمان".

وأوضح "اللعب لفريق مثل باريس سان جيرمان يعني لي الكثير".

وأتم "سان جيرمان واحد من أفضل الفرق في العالم وأرغب في الاستمرار هنا".

المهاجم صاحب الـ 26 عاما سجل 7 أهداف وصنع مرة خلال مشاركته في 8 مباريات بقميص سان جيرمان.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة من 12 مباراة من 9 انتصارات و3 هزائم.

وفي دوري أبطال أوروبا، يحتل الفريق الفرنسي صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة 9 نقاط، ويليه ريال مدريد بـ 4 نقاط.

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