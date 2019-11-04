هل يكون جوتي مدرب ألميريا الجديد

يبدو أن جوتي نجم ريال مدريد السابق بات قريبا جدا من تولي قيادة ألميريا الذي يمتلكه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية.

وأعلن ألميريا الانفصال عن مدربه بيدرو إيمانويل الذي بدأ معه الموسم الجاري.

وجاء القرار بعد ساعات من إعلان تركي آل الشيخ الاجتماع مع جوتي في القاهرة دون الكشف عن تفاصيل الجلسة، ليفتح باب الشكوك حول إمكانية التعاقد مع نجم ريال مدريد ليكون مدربا لألميريا.

ثم زاد حساب ألميريا على "تويتر" الشكوك، بإعلان تشويقي يحمل رقم 14 المميز لمسيرة جوتي مع كرة القدم.

Se ha visto un número 14 sobrevolando el estadio... 👀 pic.twitter.com/wnGYLkO8l0 — UD Almería (@U_D_Almeria) November 4, 2019

وكلاعب مع ريال مدريد، توج جوتي بـ15 بطولة مع الفريق الملكي من ضمنها 5 بطولات ليجا و3 بطولات دوري أبطال أوروبا.

ثم بدأ جوتي مسيرته التدريبية في 2013، حيث عمل في قطاع الناشئين في ريال مدريد.

وخلال مسيرته التدريبية مع شباب ريال مدريد، فاز بثلاثية محلية مع فريق تحت 19 سنة موسم 2016-2017.

وبفضل هذه النتائج وأسلوبه الهجومي في الملعب، كان جوتي واحدا من ضمن الأسماء المرشحة لتدريب ريال مدريد خلال الموسم الماضي بعد رحيل جولين لوبتيجي، إلا أن سانتياجو سولاري هو من تولى المهمة.

وفي يوليو 2018، رحل جوتي عن ريال مدريد ليكون مساعدا لسينول جونيش في بيشكتاش.

وهذه ليست المرة الأولى التي يرتبط بها اسم جوتي بألميريا، حيث كانت صحيفة "آس" ذكرت قبل بداية الموسم الجاري أن نجم ريال مدريد السابق يتقدم سباق المرشحين لتولي القيادة الفنية للفريق.

ويحتل ألميريا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية في إسبانيا برصيد 24 نقطة بفارق 10 نقاط عن قادش المتصدر.

وينتظر ألميريا مواجهة صعبة في الجولة المقبلة ضد ريال سرقسطة صاحب المركز الخامس يوم الأحد المقبل.

ويتأهل الأول والثاني في جدول الترتيب إلى الدوري الإسباني الممتاز مباشرة، فيما يتنافس أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس على البطاقة الثالثة.

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