أمير مرتضى: ساهمت في ضم لاعب لـ الأهلي.. وعبد الحفيظ علامة استفهام بالنسبة لي

كشف أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الزمالك عن مساهمته في انضمام أحد اللاعبين للأهلي.

وقال مرتضى لبرنامج في الاستاد عبر إذاعة نجوم إف إم: "ساهمت في انضمام أحد اللاعبين الحاليين للأهلي".

وأوضح "عقدت جلسة معه وبعدها انضم للفريق الأحمر".

وأكمل "اللاعب تجمعني به علاقة طيبة وفعلت ذلك حتى ينضم للأهلي فقط ولم نكن في حاجة له بين صفوف الزمالك".

وانتقل للحديث عن علاقته بمدير الكرة في الأهلي سيد عبد الحفيظ قائلا: "لا تجمعني به أي علاقة وهو بالنسبة لي علامة استفهام".

وتابع "هو يعتقد أن ما يفعله ضروريا وإلا سيرحل عن الأهلي، وإذا كنت أملك الوقت الكافي مثله سأفعل مثلما يفعل وبطريقة أفضل".

وأتم تصريحاته "إذا كان عماد متعب أو حسام غالي في منصب مدير الكرة كانت علاقة الأهلي والزمالك ستتحن كثيرا".

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