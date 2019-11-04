خاص فيديو في الجول - كلوب وحكاية "الكلام الفارغ" في أعظم خطبة في التاريخ

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 - 22:27

كتب : زكي السعيد أحمد العريان

يورجن كلوب

لن يحكي قصة نجاحه هذه المرة، ولكنه سيسرد واحدة من قصص الفشل. أهلا بكم مع يورجن كلوب.

الحقيقة أننا نمر دائما بلحظات فشل، وعندما كان كلوب مدربا شابا مرت عليه تلك اللحظات.

فشل كلوب الذي نتحدث عنه هنا لا يتمثل في خسارة مباراة أو لقب، بل فشل بسبب فيلم روكي.

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فما هي القصة؟

شاهد فيديو في الجول وحكاية "الكلام الفارغ" في خطبة كلوب.

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