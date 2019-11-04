لن يحكي قصة نجاحه هذه المرة، ولكنه سيسرد واحدة من قصص الفشل. أهلا بكم مع يورجن كلوب.

الحقيقة أننا نمر دائما بلحظات فشل، وعندما كان كلوب مدربا شابا مرت عليه تلك اللحظات.

فشل كلوب الذي نتحدث عنه هنا لا يتمثل في خسارة مباراة أو لقب، بل فشل بسبب فيلم روكي.

فما هي القصة؟

شاهد فيديو في الجول وحكاية "الكلام الفارغ" في خطبة كلوب.

video:1

طالع أيضا

تطور جديد في ملف الخطيب وتركي آل الشيخ

ماني يتحدث عن محمد صلاح

ماذا قال أمير مرتضى عن ساسي؟

تحديد موعد عودة الدوري المصري

إيقاف مباراة في السعودية بسبب اقتحام ثعبان للملعب

حكاية مُشجع كفيف يقاتل للاستمتاع بكرة القدم