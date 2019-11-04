رفقة رونالدينيو وإيتو وميلا.. دعوة لـ إسماعيل يوسف للمشاركة في ودية نجوم إفريقيا والعالم

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 - 22:11

كتب : FilGoal

إسماعيل يوسف

تلقى إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ونجم القلعة البيضاء السابق دعوة للمشاركة في مباراة ودية تجمع بين نجوم إفريقيا والعالم.

وتقام مباراة ودية في المغرب يوم الأربعاء المقبل بمناسبة احتفالات الذكرى الـ 44 للمسيرة الخضراء.

وستشهد المباراة الاستعراضية في مدينة العيون مشاركة نجوم الكرة العالمية وعلى رأسيهم رونالدينيو.

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ومن المنتظر مشاركة صامويل إيتو وروجيه ميلا إلى جانب كالوشا بواليا وإسماعيل يوسف.

وتقام المباراة على ملعب "الشيخ لغظف" في مدينة العيون، وهو الملعب الذي أجريت عليه مباريات استعراضية عديدة خلال السنوات الماضية في ذكرى احتفال المسيرة الخضراء.

المسيرة الخضراء، مسيرة أطلقها ملك المغرب الحسن الثاني عام 1975 بهدف الضغط على إسبانيا من أجل تسليم إقليم الصحراء الغربية التي كانت قابعة تحت الاحتلال الإسباني وقتها. مسيرة كانت سببا فيما بعد في استعادة المغرب للإقليم.

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