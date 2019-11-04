أمير مرتضى: الزمالك لا يرحب بعودة كهربا.. تصريحاتي فُهمت بشكل خاطئ

شدد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الزمالك أن ناديه لا يرحب بعودة محمود عبد المنعم "كهربا" للفريق مرة أخرى.

محمود كهربا النادي : ديسبورتيفو أفيش الزمالك

وقال أمير مرتضى لبرنامج في الاستاد عبر إذاعة نجوم إف إم: "لا مجال لعودة كهربا مرة أخرى للزمالك، الباب مقفول أمامه".

وأضاف "تصريحاتي السابقة بشأن هذا الأمر فُهمت بشكل خاطئ، الزمالك أهم مني ومن كهربا ومن أي لاعب ولن نقبل عودته مرة أخرى".

وأكمل "إذا أبلغني أي لاعب في الفريق برغبته في الانتقال للأهلي وكان يتبقى على نهاية تعاقده 6 شهور سأوافق على ذلك، ولن أفتعل معه أي أزمات مهما كان اسمه وتأثيره، لأن الزمالك لن يشتري لاعب لا يرغب في الاستمرار معه".

وأتم تصريحاته "الزمالك لم يقصر نهائيا مع كهربا ولست ملزما أن أعدل تعاقد لاعب بعد ظهوره بمستوى جيد في مباراتين".

ورحل كهربا عن الزمالك بداية الموسم الماضي وانضم لصفوف ديسبورتيفو أفيش البرتغالي دون موافقة القلعة البيضاء.

وأكد كهربا في وقت سابق أنه سيرحل عن فريقه البرتغالي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لينضم للنادي الذي يريده.

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