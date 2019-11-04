أمير مرتضى: الزمالك لا يرحب بعودة كهربا.. تصريحاتي فُهمت بشكل خاطئ

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 - 21:44

كتب : أحمد شاكر

كهربا يسجل هدف الزمالك الأول في الداخلية من كرة ثابتة

شدد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الزمالك أن ناديه لا يرحب بعودة محمود عبد المنعم "كهربا" للفريق مرة أخرى.

محمود كهربا

النادي : ديسبورتيفو أفيش

الزمالك

وقال أمير مرتضى لبرنامج في الاستاد عبر إذاعة نجوم إف إم: "لا مجال لعودة كهربا مرة أخرى للزمالك، الباب مقفول أمامه".

وأضاف "تصريحاتي السابقة بشأن هذا الأمر فُهمت بشكل خاطئ، الزمالك أهم مني ومن كهربا ومن أي لاعب ولن نقبل عودته مرة أخرى".

أخبار متعلقة

أمير مرتضى: ساسي تحامل على نفسه.. كان يلعب بعد حقنه بين شوطي المباريات تركي آل الشيخ يزور محمود الخطيب.. "لقاء روح المحبة" سراج الدين يوصي بإنشاء جامعة رياضية شاملة.. ويطالب بوضع ضوابط للتصدي للتعصب

وأكمل "إذا أبلغني أي لاعب في الفريق برغبته في الانتقال للأهلي وكان يتبقى على نهاية تعاقده 6 شهور سأوافق على ذلك، ولن أفتعل معه أي أزمات مهما كان اسمه وتأثيره، لأن الزمالك لن يشتري لاعب لا يرغب في الاستمرار معه".

وأتم تصريحاته "الزمالك لم يقصر نهائيا مع كهربا ولست ملزما أن أعدل تعاقد لاعب بعد ظهوره بمستوى جيد في مباراتين".

ورحل كهربا عن الزمالك بداية الموسم الماضي وانضم لصفوف ديسبورتيفو أفيش البرتغالي دون موافقة القلعة البيضاء.

وأكد كهربا في وقت سابق أنه سيرحل عن فريقه البرتغالي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لينضم للنادي الذي يريده.

طالع أيضا

تطور جديد في ملف الخطيب وتركي آل الشيخ

ماني يتحدث عن محمد صلاح

ماذا قال أمير مرتضى عن ساسي؟

تحديد موعد عودة الدوري المصري

إيقاف مباراة في السعودية بسبب اقتحام ثعبان للملعب

حكاية مُشجع كفيف يقاتل للاستمتاع بكرة القدم

الزمالك أمير مرتضى كهربا الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

أمير مرتضى: ساهمت في ضم لاعب لـ الأهلي.. وعبد الحفيظ علامة استفهام بالنسبة لي 35 دقيقة | الدوري المصري
فيديو في الجول - كلوب وحكاية "الكلام الفارغ" في أعظم خطبة في التاريخ 44 دقيقة | أوروبا
رفقة رونالدينيو وإيتو وميلا.. دعوة لـ إسماعيل يوسف للمشاركة في ودية نجوم إفريقيا والعالم ساعة | مصر
أمير مرتضى: جروس كان يحقد على اللاعبين الأعلى منه في الرواتب ساعة | الدوري المصري
أمير مرتضى: الزمالك لا يرحب بعودة كهربا.. تصريحاتي فُهمت بشكل خاطئ ساعة | الدوري المصري
سراج الدين يوصي بإنشاء جامعة رياضية شاملة.. ويطالب بوضع ضوابط للتصدي للتعصب ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد "هروب اللاعب لـ إسبانيا".. مدرب الأهلي 2001 لـ في الجول: لم أظلمه ولن نقف على أحد 2 مارسيلو: طالبوني بالصلاة يوميا كي لا يهينني صلاح 3 رسميا - انضمام أحمد أيمن منصور لـ منتخب مصر بدلا من أيمن أشرف 4 بالفيديو - إصابة +18.. سون يبكي بعد تدخل كسرت على إثره ساق جوميش

قد ينال إعجابك