سراج الدين يوصي بإنشاء جامعة رياضية شاملة.. ويطالب بوضع ضوابط للتصدي للتعصب

أوصى محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي بإنشاء جامعة رياضية شاملة على غرار الجامعات الرياضية في أكبر الأندية العالمية.

وقال عضو الأهلي "يتمثل دور تلك الجامعات في تدريس كافة المجالات الرياضية المختلفة في فروع التسويق والإدارة والتعاقدات".

وأضاف خلال تواجده في الندوة الرياضية في منتدي إعلام مصر "على أن يلقى هذا المشروع الدعم الكامل من وزارة الشباب والرياضة وجميع الأندية من أجل تحقيق طفرة رياضية على كافة الأصعدة وبما يتواكب مع كبرى الأندية العالمية".

وتابع محمد سراج الدين حديثه قائلا: "المسؤولون في الأندية يقع على عاتقهم المسؤولية الأكبر في عناصر المنظومة الرياضية، خاصة أن أي أزمة تخرج من المسؤولين قد تتسبب في أزمات كبيرة للمنظومة بالكامل".

وأكمل حديثه قائلا: "مفهوم الرياضة والإعلام يتمحور حول التقارب بين الشعوب وتقديم رسالة سامية. التنوع في الإعلام الرياضي شيء جيد".

وأردف "ولكن هناك صعوبة في الرقابة عليه؛ بسبب تعدده وهو ما يستلزم ضرورة وضع معايير للعاملين في هذا المجال؛ لأنه جزء لا يتجزأ من منظومة الرياضة".

ويرى عضو مجلس إدارة الأهلي "غياب الجمهور عن الملاعب من أكبر العناصر التي تتسبب في ضرر للمنظومة الرياضية بالكامل؛ لما تشكله من أزمة في الإيرادات، إلى جانب أنه ينقل التعصب إلى أماكن أخرى؛ مثل السوشيال ميديا والقنوات الفضائية".

وأوضح "لابد من إبراز دور الإعلام في ضرورة عودة الجماهير إلى الملاعب، خاصة أن المنع لن يكون الحل الأمثل لأزمة شغب الجماهير التي انتقلت إلى أماكن أخرى".

وأشار سراج الدين إلى أن انتظام المسابقات من أهم الأمور التي تساعد في تحسين عمل الإعلام الرياضي والمنظومة الرياضية بالكامل، خاصة أن عدم انتظام المسابقة يؤثر سلبا على جميع أطراف المنظومة؛ سواء على صعيد الأندية أو اللاعبين أو الأجهزة الفنية أو حتى القنوات الفضائية.

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