في الدرجة الثانية – حضور شحاتة لمؤازرة الترسانة.. اعتراضات عنيفة وانتصار جديد لمنتخب السويس

حرص حسن شحاتة أسطورة الزمالك والكرة المصرية على حضور لقاء الترسانة أمام المريخ في دوري الدرجة الثانية في مصر.

الترسانة تعادل بهدف لكل فريق أمام المريخ في الجولة الثالثة من مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية.

حضور حسن شحاتة كان لمؤازرة الترسانة ونجله كريم حسن شحاتة الذي يشغل منصب مدير الكرة في النادي.

الترسانة كان على أعتاب الانتصار بفضل هدف إيهاب فؤاد، إلا أن المريخ خطف التعادل في الدقيقة 92 عن طريق أحمد الجندي.

وواصل فريق سيراميكا كليوباترا طريق الانتصارات في الدوري بعدما نجح في الفوز على بتروجت بهدف مقابل لا شيء.

هدف انتصار سيراميكا جاء في الشوط الثاني عن طريق محمد جمال، ليصل الفريق للنقطة التاسعة ويحقق العلامة الكاملة في الدوري.

بينما توقف رصيد بتروجت عند النقطة الرابعة.

نفس حال سيراميكا كليوباترا، تكرر مع منتخب السويس.

منتخب السويس تحت قيادة محمد صلاح حقق انتصاره الثالث على التوالي وهذه المرة على حساب النصر بهدف شاذلي محمد من علامة الجزاء.

ووصل منتخب السويس للنقطة التاسعة، بينما استمر فريق النصر بلا أي نقاط في الدوري.

وشهدت مباراة القناة وجمهورية شبين اعتراضات بالجملة على حكم المباراة محمود رشدي.

القناة انتصر بهدف البديل شريف أشرف في الدقيقة 93 من عمر المباراة.

اعتراضات جمهورية شبين جاءت لإطلاق الحكم صافرة النهاية قبل تنفيذ ركلة ركنية. اعتراضات وصلت لدخول الأمن للفصل بين الحكم واللاعبين والجهاز الفني.

وفي أولى مباريات الداخلية تحت قيادة المدرب هشام زكريا نجح الفريق في الفوز على الزرقا بهدفين مقابل هدف.

ثنائية الداخلية تكفل بها إسماعيل "بامبا" بينما هدف الزرقا الوحيد جاء عن طريق أحمد سمير موسى من علامة الجزاء في الدقيقة 85.

وانتصر فريق النجوم برباعية مقابل لا شيء على حساب كوكاكولا.

رباعية النجوم جاءت عن طريق محمود صابر الشاب صاحب الـ 18 عاما ومحمود السيد وأحمد سعيد وإسلام هشام.

فوز النجوم أوصل الفريق للنقطة الخامسة من ثلاث مباريات.

اقرأ أيضا

ما الذي يؤرق كلوب خوفا على لقب الدوري؟

حوار – مروان يتغنى بـ فايلر: كل الظروف مهيأة لنفوز بدوري الأبطال.. والانتقادات لا تشغلني

صلاح ينافس على جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

حلم طوكيو 2020 – صبحي لـ في الجول: البطولة لن تخرج من مصر.. سأثبت أن ما دفعه الزمالك "قليل"

حلم طوكيو 2020 – نيجيريا.. التبرك بأرض الفراعنة

خبر في الجول – ظهور معدات تطوير التتش.. قرار فايلر يحسم موعد تغيير الأرضية