حوار – أفشة: التوقف لا يصب في مصلحتنا.. ولحظة انتقالي لـ الأهلي لم تكن عادية

شدد محمد مجدي "أفشة" لاعب وسط الأهلي أن لحظة انتقاله للأحمر "لم تكن عادية" بالنسبة له، وذلك في حوار أجراه مع الموقع الرسمي للأهلي.

أفشة تحدث عن معسكر الفريق في الإمارات، وموقف الفريق من فترة التوقف الحالية بسبب كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، وعلاقته بالمدير الفني ريني فايلر.

وقال أفشة "الأهلي حقق أهدافه من معسكر الإمارات، الذي أفاد جميع اللاعبين بصورة كبيرة؛ سواء من حيث التدريبات البدنية أو الجانب الفني والخططي الذي قام الجهاز الفني بتنفيذه".

وأضاف "توقيت ومكان المعسكر وبرنامج التدريب كانوا أكثر من رائعين في ظل توقف مسابقة الدوري والتحضير لمباريات دوري أبطال إفريقيا التي تعد البطولة الأهم والأغلى للجيل الحالي من اللاعبين الذين يسعون للتتويج باللقب، إلى جانب الحفاظ على لقب الدوري المحبب لجماهير الأهلي والمنافسة بقوة للفوز بجميع البطولات".

وأشار أفشة إلى أن "فترة التوقف لم تكن جيدة ، ولم تصب في مصلحة الأهلي، خاصة أن الفريق كان يسير بخطوات ثابتة؛ سواء على مستوى الدوري أو إفريقيا، لكن الفريق يستطيع العودة وبقوة لاستكمال مشوار الانتصارات والتألق على المستويين المحلي والإفريقي".

وعبر أفشة عن سعادته بوجوده في صفوف الأهلي وبردود أفعال الجماهير وتعليقاتها على أدائه في المباريات حسب وصف الموقع الرسمي للأهلي، حيث قال "عندما تتحدث عن النادي الأهلي وجماهيره يصبح الأمر مختلفا، فأنا سعيد جدا باللعب ضمن صفوف الفريق، وسعادتي تتضاعف عندما أرى وأسمع تعليقات الجماهير وردود أفعالها، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم لإسعادهم بالتتويج بالمزيد من الألقاب والبطولات".

وأضاف "المنافسة في إفريقيا ليست سهلة، والبطولة في غاية الصعوبة وأنا أعلم جيدا أن الجماهير تنتظر عودة الأهلي من جديد إلى منصة التتويج على مستوى إفريقيا والفوز بالنجمة التاسعة، وعندما أتوج بالسوبر والدوري ودوري الأبطال مع الفريق سيكون الأمر أكثر من رائع وهو هدف أسعى إليه بكل قوة مع زملائي وأتمنى ــ كما يقال ــ أن يكون (وشي حلو على الأهلي) ونتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم".

وأكد أفشة أن الحديث عن انتقاله إلى الأهلي بدأ عندما كان لاعبا في إنبي لكن الامور لم تكن محسومة في هذا الوقت، وانتقل بعدها إلى بيراميدز، وعندما تجددت المفاوضات معه مرة أخرى شعر بالتفاؤل الشديد، لكنه لم يوقن أنه أصبح لاعبا في النادي الأهلي إلا بعد توقيع العقد.

ووصف أفشة لحظة انتقاله للأهلي قائلا:"«لحظة دخول النادي الأهلي لم تكن عادية، (مش أي حد يدخل الأهلي)، وأي شخص يتمنى هذه اللحظة، وبصراحة لم أكن أصدق أنها جاءت، وكنت أدعو دائما أن تتحقق، وأن تسير الأمور بالشكل الذي تمنيته، إلى أن وقعت على العقد وقلت الحمد لله، وتنفست الصعداء بعد الوصول إلى هذا الحلم الذي كان بعيدا ثم تحقق وأصبحت لاعبا في الأهلي".

واستدرك "سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات ومحبي النادي الأهلي كانوا على تواصل دائم معي قبل التوقيع. شعرت بالراحة بعد مكالمة مدير الكرة الذي أكد لي أن النادي متمسك بالتعاقد معي، وكان ردي عندها أنني متمسك أكثر بارتداء الفانلة الحمراء واللعب للأهلي".

وتطرق أفشة للحديث عن المنافسة داخل الفريق قائلا: "عندما تلعب لفريق بحجم الأهلي لن يكون الأمر سهلا، سيكون بجوارك ومعك في الفريق لاعبين من الأسماء الكبيرة، ولا بد أن تقاتل من أجل اللعب، وأن تجتهد في التدريبات وتقوم بتنفيذ تعليمات المدير الفني الذي يرى ويعلم حجم اجتهاد الجميع ورغبتهم في التواجد والمشاركة وكل ما يطلبه المدير الفني أقوم بتنفيذه".

وعن علاقته بفايلر المدير الفني للفريق، قال "الجلسات التي تجمعنا دائما ما تكون جلسات تحفيزية، ودائما ما يمنحني الثقة ويتركني لتقديم أقصى مستوى ممكن بدون ضغوط، وهو أمر ليس سهلا عندما يثق المدير الفني في قدرات اللاعب ويمنحه الحرية لتقديم الكرة الجميلة التي يستمع بها وتخدم مصلحة الفريق".

وأتم "فايلر يتحدث مع الجميع بصورة أكثر من رائعة وهناك احترام متبادل بينه وبين اللاعبين وهذا هو الأهم أما قرار المشاركة فهو أمر يخص المدير الفني وحده وليس لأي لاعب دور فيه وفي النهاية هناك قناعات من المدربين بإمكانات وقدرات اللاعبين".

وانتقل أفشة مطلع هذا الموسم إلى الأهلي، بعد موسم قضاه في بيراميدز، وسجل هدفا وصنع 4 مع الفريق في 4 مباريات.

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