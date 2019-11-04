وافق مجلس إدارة النادي المصري على قبول الاستقالة المقدمة من قبل ياسر سالم مدير الكرة في الفريق.

ياسر سالم اعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه كمدير لجهاز الكرة في المصري بسبب ظروف خاصة. (طالع التفاصيل)

وكشف مصدر مسؤول داخل النادي المصري لـFilGoal.com الأسباب التي أدت إلى رحيل ياسر سالم عن منصبه.

وجاءت الأسباب كالآتي:

تمسك إيهاب جلال المدير الفني للمصري بوجود ياسر سالم في منصب مدير الكرة رغم رفض بعض أعضاء مجلس إدارة النادي نظرا لواقعة استقالته من منصبه السابق كنائب رئيس النادي بعد عام واحد فقط من تعيينه.

وحملت إدارة المصري مدير الكرة والجهاز الإداري مسؤولية عدم قيد اللاعب الليبي مفتاح طقطق في قائمة الفريق الإفريقية.

كما رأى مجلس إدارة المصري وجود حالة من عدم الانضباط داخل الفريق بعد نشوب عدة مشادات بين اللاعبين وتخطي بعضهم مهام مدير الكرة وتصعيد الأزمات بشكل مباشر لمجلس الإدارة.

كذلك تعرض اللاعب الليبي مفتاح طقطق للتأخر داخل مطار القاهرة لأكثر من 4 ساعات دون تواصل أي شخص من النادي معه أو إرسال سيارة له ما تسبب في تعرضه للكثير من التساؤلات من قبل أمن المطار.

واقعة أخرى حدثت وهي انضمام كريم العراقي لاعب الفريق إلى معسكر منتخب مصر الأوليمبي عقب العودة من سيشل لخوض مباراة ذهاب دور الـ32 الثاني في الكونفدرالية، رغم أن الجهاز الفني كان يريد إشراكه في لقاء الإياب وحدث ذلك دون ترتيب من الجهاز الفني.

ودخل مدير الكرة السابق في خلافات خلال الأيام الماضية مع مجلس الإدارة وعلى إثر ذلك تم إيقاف محمود جابر إداري الفريق عن العمل، وسيتم حسم موقفه خلال الأيام المقبلة وإضافة عنصر إداري جديد للجهاز الإداري.

أخيرا واقعة أخرى حدثت خلال معسكر الفريق في الإسكندرية لخوض مباراة العودة ضد بطل سيشل ولم تشهد وجود مديرا للكرة أو المدير الإداري، إلا أن إيهاب جلال المدير الفني برر عبر موقع النادي الرسمي غياب الثنائي بسبب تكليفه بإنجاز بعض الأعمال الإدارية الخاصة بالفريق، وكان يسعى جلال لحل الخلافات الناشبة بين جميع الأطراف.

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