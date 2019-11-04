المصري يقبل استقالة مدير الكرة.. ويُعين ميمي عبد الرازق مديرا فنيا لقطاع الناشئين

قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية قبول الاعتذار المقدم من ياسر سالم عن عدم استمراره في منصبه كمدير للكرة.

ياسر سالم اعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه كمدير لجهاز الكرة في المصري بسبب ظروف خاصة.

اعتذار قبله مجلس إدارة المصري الذي يستعد لإسناد المهمة لشخص آخر.

وعلى الجانب الآخر قرر النادي تعيين ميمي عبد الرازق مديرا فنيا لقطاع الناشئين في النادي.

تعيين ميمي عبد الرازق جاء بعد تقدم عباس نور الدين باستقالته من منصبه كمدير فني للقطاع.

استقالة بعد 10 أيام فقط من تعيينه، قبلها مجلس إدارة المصري ليُعين ميمي عبد الرازق بدلا منه مع تولي علي السعيد منصب المدير الفني لقطاع البراعم في النادي.

ورحب ميمي عبد الرازق على الفوز بتولي المهمة ويستعد لبداية مهامه بداية من يوم الثلاثاء، حسبما كشف المدرب لـFilGoal.com.

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