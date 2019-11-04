المصري يقبل استقالة مدير الكرة.. ويُعين ميمي عبد الرازق مديرا فنيا لقطاع الناشئين

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 - 17:58

كتب : أيمن عيد

ميمي عبد الرازق - سموحة

قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية قبول الاعتذار المقدم من ياسر سالم عن عدم استمراره في منصبه كمدير للكرة.

ياسر سالم اعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه كمدير لجهاز الكرة في المصري بسبب ظروف خاصة.

اعتذار قبله مجلس إدارة المصري الذي يستعد لإسناد المهمة لشخص آخر.

أخبار متعلقة

بالفيديو - المصري أول المتأهلين إلى مجموعات الكونفدرالية.. ومواجهة محتملة أمام بيراميدز إيهاب جلال: مواجهة بيراميدز في الكونفدرالية؟ هذا أفضل للمصري رئيس المصري لـ في الجول: لم نسلّم الملعب لـ "استادات" بعد.. ولا مساس بملكيته "استادات" تتسلم ملعب المصري لبدء أعمال التطوير.. والكشف عن خطة العمل

وعلى الجانب الآخر قرر النادي تعيين ميمي عبد الرازق مديرا فنيا لقطاع الناشئين في النادي.

تعيين ميمي عبد الرازق جاء بعد تقدم عباس نور الدين باستقالته من منصبه كمدير فني للقطاع.

استقالة بعد 10 أيام فقط من تعيينه، قبلها مجلس إدارة المصري ليُعين ميمي عبد الرازق بدلا منه مع تولي علي السعيد منصب المدير الفني لقطاع البراعم في النادي.

ورحب ميمي عبد الرازق على الفوز بتولي المهمة ويستعد لبداية مهامه بداية من يوم الثلاثاء، حسبما كشف المدرب لـFilGoal.com.

اقرأ أيضا

ما الذي يؤرق كلوب خوفا على لقب الدوري؟

حوار – مروان يتغنى بـ فايلر: كل الظروف مهيأة لنفوز بدوري الأبطال.. والانتقادات لا تشغلني

صلاح ينافس على جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

حلم طوكيو 2020 – صبحي لـ في الجول: البطولة لن تخرج من مصر.. سأثبت أن ما دفعه الزمالك "قليل"

حلم طوكيو 2020 – نيجيريا.. التبرك بأرض الفراعنة

خبر في الجول – ظهور معدات تطوير التتش.. قرار فايلر يحسم موعد تغيير الأرضية

في الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

عاد من الاعتزال.. اتحاد جدة يعلن اسم مدربه الجديد 12 دقيقة | السعودية
في الدرجة الثانية – حكاية كفيف لا يتوقف عن مؤازرة بني سويف.. "أتمنى مقابلة ثلاثي الزمالك" 21 دقيقة | مصر
ليلة الأبطال – مؤتمر فالفيردي: ليست لدينا مشكلة نفسية خارج ملعبنا.. وألم تشاهدوا لقاء إنتر؟ 53 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
المصري يقبل استقالة مدير الكرة.. ويُعين ميمي عبد الرازق مديرا فنيا لقطاع الناشئين ساعة | مصر
مران الأهلي – برنامج تأهيلي لـ الشيخ.. وجلسة في "الجيم" لـ متولي ساعة | مصر
في الدرجة الثانية – حضور شحاتة لمؤازرة الترسانة.. اعتراضات عنيفة وانتصار جديد لمنتخب السويس ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد "هروب اللاعب لـ إسبانيا".. مدرب الأهلي 2001 لـ في الجول: لم أظلمه ولن نقف على أحد 2 مارسيلو: طالبوني بالصلاة يوميا كي لا يهينني صلاح 3 رسميا - انضمام أحمد أيمن منصور لـ منتخب مصر بدلا من أيمن أشرف 4 بالفيديو - إصابة +18.. سون يبكي بعد تدخل كسرت على إثره ساق جوميش

قد ينال إعجابك