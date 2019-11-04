أهداف الأحد الكروي - إصابة +18.. وهدف رائع ملغي لـ وردة

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 - 00:43

كتب : FilGoal

الأحد الكروي

أهداف كثيرة في ملاعب مختلفة شهدها الأحد الكروي الأوروبي.

أندري جوميش

النادي : إيفرتون

إيفرتون

واصل ليستر سيتي عروضه المميزة في الدوري الإنجليزي وفاز على كريستال بالاس بثنائية دون رد.

بينما كان الحدث الأهم في الأحد الكروي هو تعرض أندري جوميش لاعب إيفرتون لإصابة خطيرة خلال مباراة توتنام بعد تدخل من سون هيونج مين.

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وفي اليونان صنع عمرو وردة هدفا لفريقه لاريسا، وسجل آخر لكن الحكم عاد للـVAR ولم يحتسبه.

ويقدم لكم FilGoal.com كل أهداف الأحد الكروي.

كالياري × أتالانتا

فياريال × أتليتك بلباو

ليستر سيتي × كريستال بالاس

وردة يصنع هدف انتصار لاريسا في الدوري اليوناني

المصري × كوت دي أور

أودينيزي × جنوى

هدف رائع من بالوتيلي في شباكه هيلاس فيرونا

هدف ملغي لوردة

إصابة +18 لـ أندري جوميش

أوساسونا × ألافيس

ليتشي × ساسولو

فيرونا × بريشيا

نيس × ريمس

فورتونا × كولن

إيفرتون × توتنام

بوردو × نانت

شالكه × أوجسبورج

فيورنتينا × بارما

خيتافي × سيلتا فيجو

إيبار × ليجانيس

لاتسيو × ميلان

سانت إيتيان × موناكو

سوسيداد × غرناطة

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