ديسابر: قدمنا واحدة من أفضل مبارياتنا على الإطلاق.. وانتظر الانتقام أمام الزمالك

وصف سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز أداء فريقه أمام يانج أفريكانز التنزاني بـ"المثالي تماما".

بيراميدز انتصر على يانج أفريكانز بثلاثية مقابل لا شيء ليصل دور مجموعات كأس الكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

وقال ديسابر: "قدمنا مباراة متكاملة أمام يانج أفريكانز. كانت مباراة مثالية نُفذ فيها كل ما طلبته".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة "قدمنا واحدة من أفضل مبارياتنا على الإطلاق. انتصرنا بثلاثية وعبرنا المرحلة الأولى الصعبة في الكونفدرالية".

وتابع "عبد الله السعيد لاعب رائع. هو الأفضل ويجيد اللعب في أي مكان في الملعب وبإمكانه تقديم كل شيء ممكن لمساعدة الفريق".

وأردف "ولكن السعيد لا يلعب وحيدا فهناك مجموعة مميزة خلفه مثل دونجا ومحمد فتحي وعمر جابر إلى جانب الرائع تراوي والكل يلعب في منظومة مميزة".

وشدد مدرب بيراميدز "أهم مباراة أهتم بها الآن هي مواجهة الزمالك في الدوري المصري".

وأوضح "أرغب في الانتقام من الزمالك بعد الفوز علينا بثلاثية في الكأس. تركيزي الآن على تلك المواجهة لأنها مباراة انتقام".

مواجهة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري مُحدد إقامتها في الجولة السابعة من الدوري المصري.

الدوري المصري سيعود عقب نهاية بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما باستكمال مواجهات الجولة الخامسة.

الزمالك لعب بالفعل لقاء الجولة الخامسة أمام المقاولون العرب، ولذلك سيواجه إنبي في الجولة السادسة عقب استئناف الدوري، قبل مواجهة بيراميدز.

بيراميدز نفس حال الزمالك ولعب لقاء الجولة الخامسة أمام الإنتاج الحربي، ولكنه لم يلعب الجولة السادسة وسيواجه الزمالك في أول لقاء له بعد استئناف الدوري.

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