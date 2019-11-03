بيراميدز "التاريخي" يُحطم الأرقام الإفريقية ويصل مجموعات الكونفدرالية

نجح فريق بيراميدز في تكرار فوزه على يانج أفريكانز التنزاني ليصل إلى دور مجموعات كأس الكونفدرالية.

بيراميدز انتصر على يانج أفريكانز بثلاثية مقابل لا شيء في إياب دور الـ 32 الثاني من كأس الكونفدرالية.

كتيبة سيباستيان ديسابر انتصرت ذهابا بثنائية مقابل هدف، قبل أن تواصل نتائجها المميزة وتنتصر بثلاثية مقابل لا شيء.

وأصبح بيراميدز هو ثالث فريق مصري في التاريخ لا يخسر في أول 6 مباريات له في ظهوره الإفريقي الأول.

فريقان مصريان فقط من أصل 15 فريقا مصريا شاركوا في بطولات إفريقيا، لم يخسرا في أول 6 مباريات في ظهورهما الأول وهما الإسماعيلي والمنصورة.

أول مشاركة للإسماعيلي في بطولة إفريقيا كانت عام 1969 في دوري أبطال إفريقيا، ووقتها لم يخسر الفريق في أول 6 مباريات. انتصر 4 مرات وتعادل مرتين ولم يخسر أي لقاء في البطولة وحصد اللقب في النهاية.

وفي بطولة كأس الكؤوس عام 1997 كتب فريق المنصورة ظهوره الإفريقي الأول ولم يخسر في أول 6 مباريات. انتصر 4 مرات وتعادل مرتين والخسارة الأول كانت في المباراة السابعة له في البطولة أمام النجم الساحلي في نصف النهائي.

والآن في بطولة كأس الكونفدرالية عام 2019، انتصر بيراميدز 5 مرات وتعادل مرة ولم يخسر أبدا.

تراوري افتتح التسجيل أولا لـ بيراميدز في الدقيقة 28 بعد ركلة حرة من عبد الله السعيد سقطت من يد حارس يانج أفريكانز.

محاولات تعزيز النتيجة لبيراميدز استمرت وأسفرت عن هدف جديد في الدقيقة 80 عن طريق محمد فاروق بعد عرضية من عبد الله السعيد من ركلة ركنية.

وقبل لحظات من نهاية المباراة سجل عبد الله السعيد الهدف الثالث، ليصل بيراميدز إلى مجموعات الكونفدرالية رفقة المصري.

أربعة فرق مصرية وصلت إلى مجموعات إفريقيا هذا الموسم.

الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، وبيراميدز والمصري في الكونفدرالية وهو الأول الذي يحدث لأول مرة منذ عام 2005.

في 2005 وصل الأهلي والزمالك لمجموعات دوري أبطال إفريقيا، وفي نفس الوقت تواجد المقاولون العرب والإسماعيلي في مجموعات الكونفدرالية.

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