بالفيديو – ليلة بكى فيها الجميع.. إصابة جوميش المروعة تُغطي على تعادل إيفرتون ضد توتنام

الأحد، 03 نوفمبر 2019 - 21:04

كتب : FilGoal

جوميش - إيفرتون - توتنام

في الطبيعي يكون الاهتمام عقب كل مباراة، بالنتيجة والترتيب وأصحاب الأهداف، ولكن في لقاء إيفرتون وتوتنام كان هناك ما هو أهم بكثير.

أندري جوميش لاعب إيفرتون تعرض لإصابة كسر مروعة ليتسبب في بكاء كل من في الملعب.

الكوري الجنوبي سون هيونج مين تدخل على جوميش من الخلف، قبل أن يتدخل سيرج أورييه على جوميش من الأمام.

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تدخلان مع التواء الكاحل في أرضية الملعب = كسر في قدم جوميش.

مشهد مُروع تسبب في صدمة لـ سون وكل لاعبي توتنام، مع محاولات لاعبي إيفرتون لتهدئة جوميش.

صدمة جوميش وبكاء سون وحزن كل من في الملعب، غطى تماما على أحداث المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي.

إيفرتون تعادل على ملعبه ووسط جماهيره أمام توتنام بهدف لكل فريق في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي.

ديلي آلي سجل أولا لـ توتنام في الدقيقة 63 من اختراق مميز وتسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

ومع احتساب 12 دقيقة كوقت بدلا من ضائع بسبب إصابة جوميش، نجح إيفرتون في إدراك التعادل عن طريق سينك توسون بعد عرضية متقنة من لوكاس دين في الدقيقة 98.

التعادل أوصل إيفرتون للنقطة الـ 11 في المركز الـ 17، بينما حصد توتنام نقطته الـ 13 في المركز الـ 11.

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