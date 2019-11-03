بالفيديو - الاتحاد يتجاوز المحرق ويضع قدما في ربع نهائي البطولة العربية

الأحد، 03 نوفمبر 2019 - 22:03

كتب : FilGoal

خالد قمر - الاتحاد - المحرق

فاز الاتحاد السكندري على ضيفه المحرق البحريني بهدفين دون رد على استاد الإسكندرية، في ذهاب دور الـ 16 للبطولة العربية.

أحمد رفعت، وخالد قمر سجلا هدفي الفوز.

ليحقق الاتحاد أسبقية قبل مباراة الإياب في البحرين يوم 26 نوفمبر الجاري.

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الاتحاد يسعى لمواصلة مغامرته الناجحة في البطولة العربية، بعد أن وصل ربع نهائي النسخة الماضية.

الشوط الأول لم يشهد الكثير من الفرص المؤكدة، حتى حمل نبأ سارا للجمهور السكندري في دقيقته الأخيرة.

وليد الحيام مدافع المحرق لمس الكرة بيده داخل منطقة جزائه أثناء محاولته قطع الكرة من أوكوي، ليحتسب محمد الشامسي ركلة جزاء لزعيم الثغر.

أحمد رفعت انبرى للتسديد، وسجل هدف الاتحاد الأول بنجاح مباشرة قبل دخول غرفة خلع الملابس.

مع بداية الشوط الثاني واصل الاتحاد هجماته، فأطلق رفعت تسديدة قوية بعيدة المدى في الدقيقة 50 مرت مباشرة بجوار القائم.

بعدها أتى الدور على المحرق لتشكيل الخطورة، فبرز مهاجمه إسماعيل عبد اللطيف الهداف التاريخي لمنتخب البحرين.

عبد اللطيف تحصل على ركلة حرة من مكان خطير، ونفذها بنفسه في الدقيقة 59، لكنها مرت أعلى العارضة.

قبل أن يهدر أخطر فرص فريقه في الدقيقة 61 بانفراد كامل من وسط الملعب، لكن حسين السيد تألق وأبعد الكرة.

وأخيرا قتل خالد قمر المباراة في الدقيقة 66 بعد عرضية من كريم الديب –الذي دخل بديلا قبلها بـ 6 دقائق-.

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