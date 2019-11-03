في الكونفدرالية - العرب بالعلامة الكاملة في المجموعات.. ومفاجأة وحيدة

تأهلت جميع الفرق العربية إلى دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية بعدما نجحت في تخطي دور الـ32 الثاني في البطولة ذاتها.

ومن أصل 6 فرق عربية شاركت في دور الـ32 الثاني تأهلت جميعا للمجموعات وهم المصري وبيراميدز من مصر، ونهضة بركان وحسنية أغادير من المغرب، بالإضافة إلى فريق بارادو الجزائري والنصر الليبي.

ووصل النصر الليبي لدور المجموعات بعدما تخطى بولين إف سي بطل أوغندا.

وفاز حوريا كوناكري الغيني على بانداري بطل كينيا بهدف دون رد في الإياب، بعدما فاز عليه في الذهاب 4-2 ليحجز مكانه في دور المجموعات.

وحجز إنييمبا النيجيري مقعده في دور المجموعات بعدما فاز على تي إس جالاكسي الجنوب إفريقي 2-1.

وتأهل أيضا تريانجل يونايتد الزيمبابوي بعد التغلب على نواذييو الموريتاني.

كذلك فاز زاناكو الزامبي على كانو سبورت الغيني بنتيجة 5-1، وتغلب موتيما بيمبي الكونغولي على جورماهيا الكيني.

إينوجو رينجرز النيجيري كان أيضا من المتأهلين لدور المجموعات بفوزه على كارا التوجولي.

ومن كوت ديفوار تأهل فريق سان بيدرو بعد الفوز على أشانتي كوتوكو الغاني في مفاجأة كبيرة.

وسحق فريق ديجوليبا المالي نظيره إليكت سبورت بطل تشاد برباعية دون رد، ومزق فريق بيدفيست الجنوب إفريقي شباك يونياو دو سونجو بطل موزمبيق بسداسية نظيفة.

وبخمسة أهداف دون رد فاز نهضة بركان المغربي على فوسا جينيور بطل مدغشقر، وفاز أيضا مواطنه حسنية أغادير على جرين إيجيلز الزامبي.

وأخيرا ومن الجزائر فاز فريق بارادو على كمبالا سيتي الأوغندي 4-1.

وكان الثنائي المصري بيراميدز تخطي يانج أفريكانز التنزاني، وفاز النادي المصري على كوت دور بطل سيشيل.

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ويتبقى مباراة واحدة فقط تجمع بين إدجوبي بطل بنين ضد جينيراسيون السنغالي، وكانت مواجهة الذهاب بينهما انتهت بفوز الفريق البينيني 1-صفر.

وبذلك يكون تأهل لدور المجموعات حتى الآن 15 فريقا وهم:

المصري (مصر)

بيراميدز (مصر)

حوريا (غينيا)

نهضة بركان (المغرب)

حسنية أغادير (المغرب)

إنييمبا (نيجيريا)

زاناكو (زامبيا)

ديجوليبا (مالي)

موتيما بيمبي (الكونغو)

إينوجو رينجرز (نيجيريا)

سان بيدرو (كوت ديفوار)

بيدفيست (جنوب إفريقيا)

النصر (ليبيا)

بارادو (الجزائر)

تريانجل يونايتد (زيمبابوي)

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