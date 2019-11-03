مدرب بيراميدز: الشناوي يلعب مصابا بكسر في الإصبع.. ومرانه أشبه بالحرب

يلعب أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز المباريات الأخيرة، وهو يعاني من إصابة منذ فترة.

بيراميدز واصل مسيرته الإفريقية الرائعة وتأهل إلى دور المجموعات لكأس الكونفدرالية، بفوزه 3-0 على يانج أفريكانز في إياب دور الـ 32 (مكرر) للمسابقة. (طالع التفاصيل)

وأوضح محمد العقباوي مدرب حراس مرمى بيراميدز: "الشناوي يعاني من كسر في الإصبع، ويلعب مصابا منذ مباراة شباب بلوزداد في الجزائر".

وأضاف العقباوي عبر إذاعة الشباب والرياضة: "لقد تمت إراحة الشناوي لفترة لتثبيت إصبعه، فهو يحتاج عملية جراحية، ولكن يمكنه اللعب بهذا الشرخ".

وأشار: "لقد أبلغنا الجهاز الفني للمنتخب بهذه الإصابة لذا تم استبعاد أحمد الشناوي من معسكر الشهر الماضي".

وواصل: "الشناوي حارس مرمى كبير وموهوب، والمنافسة بينه وبين زميله مهدي سليمان قوية جدا، ويتدربان بقوة أشبه بالحرب، وليس مرانا عاديا".

وشدد محمد العقباوي: "أكون مطمئنا عند مشاركة أي منهما، سعيد بالعمل معهما وفخور بهما".

وأتم تصريحاته: "لا نعاني من مشكلة في حراسة المرمى، لدينا أيضا أحمد دعدور فهو موهبة شابة ومميزة ونعتمد عليه في المباريات الودية، ويدرك جيدا حجم المنافسة القوية مع الشناوي ومهدي سليمان".

وأصبح بيراميدز هو ثالث فريق مصري في التاريخ لا يخسر في أول 6 مباريات له في ظهوره الإفريقي الأول.

فريقان مصريان فقط من أصل 15 فريقا مصريا شاركوا في بطولات إفريقيا، لم يخسرا في أول 6 مباريات في ظهورهما الأول وهما الإسماعيلي والمنصورة.

أول مشاركة للإسماعيلي في بطولة إفريقيا كانت عام 1969 في دوري أبطال إفريقيا، ووقتها لم يخسر الفريق في أول 6 مباريات. انتصر 4 مرات وتعادل مرتين ولم يخسر أي لقاء في البطولة وحصد اللقب في النهاية.

وفي بطولة كأس الكؤوس عام 1997 كتب فريق المنصورة ظهوره الإفريقي الأول ولم يخسر في أول 6 مباريات. انتصر 4 مرات وتعادل مرتين والخسارة الأول كانت في المباراة السابعة له في البطولة أمام النجم الساحلي في نصف النهائي.

والآن في بطولة كأس الكونفدرالية عام 2019، انتصر بيراميدز 5 مرات وتعادل مرة ولم يخسر أبدا.

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