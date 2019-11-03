اتحاد الكرة يبرئ نفسه أمام مجلس النواب من أزمة التصويت لصلاح في جوائز الأفضل

برأ الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد كرة القدم اللجنة من بطلان صوت الاتحاد لمحمد صلاح نجم ليفربول في التصويت لاختيار جائزة أفضل لاعب في العالم.

محمد صلاح النادي : ليفربول

ولم يعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تصويت الاتحاد المصري لكرة القدم لاختيار أفضل لاعب في العالم في سبتمبر الماضي.

وجاء رد نائب رئيس اللجنة الخماسية أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بعد الاستجواب الذى تقدم به السيد حجازي عضو البرلمان.

حيث قال فى رده إن اللجنة الخماسية صدر قرار توليها المسئوليه يوم ٢٠ أغسطس الماضي واستلمت الإدارة يوم ٢٤ من نفس الشهر، فيما قام مسؤولو الاتحاد بإرسال التصويت يوم ١٥ أغسطس وأفاد الاتحاد الدولي باستلام الاستماره يوم ١٦ أغسطس أي قبل استلام اللجنة الخماسية بمهام عملها بثمانية أيام.

وأشار الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم على "فيسبوك" أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب التي عقدت اجتماعها اليوم برئاسة طارق السيد "اقتنعت برد نائب رئيس اللجنة وأثنت على الشرح التفصيلي لهذا الموضوع وكان مقرونا بالأدلة والمكاتبات الرسمية".

وأكد جمال محمد علي أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي وأحمد المحمدي قائد المنتخب الأول قاما بالتوقيع على الاستمارة وكلاهما صوت لصالح محمد صلاح، ولكن الخطأ كان في الإجراءات الإدارية التي يتبعها الاتحاد الدولي فى مثل هذا الأمور.

وأشار نائب رئيس اللجنة الخماسية إلى أن صلاح قدوة للشباب المصري وقيمة اقتصادية واجتماعية لمصر، وأنه يحمل رسالة سلام ومحبة من الشعب المصري لكل دول العالم وأن ما يقوم به صلاح من جوانب إنسانية فى المجتمع المصري له قيمته الاجتماعية التي تؤكد على الانتماء الوطني والحس القومي الذي يغرسه صلاح لكل شباب مصر.

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"Trent, who is quicker out of me and you? Say it to the camera!" 🤣



On launch day, @VirgilvDijk delivers the Reds' @EASPORTSFIFA 20 ratings... with some interesting reactions 👀🤣 #FIFA20 pic.twitter.com/De3OsbbjXJ — Liverpool FC (@LFC) September 27, 2019

ونشر فيفا تصويت كل قائد ومدرب على مستوى العالم ولم يكن اسم مصر موجودا في قائمة الدول. (شاهد من هنا)

وتوجه FilGoal.com إلى فيفا للاستفسار، وكان الرد أن تصويت مصر لم يصل إلى الاتحاد الدولي. (التفاصيل)

وترشح صلاح للجائزة قبل أن تتقلص قائمة المرشحين إلى 3 هم ميسي وكريستيانو رونالدو وفيرجيل فان دايك.

ونال ميسي المركز الأول وتلاه فان دايك وجاء صلاح في المركز الرابع خلف رونالدو مباشرة.

ويحدد الجائزة اختيارات قائدي ومدربي كل منتخبات العالم، إضافة إلى صحفي ممثل لكل دولة.

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