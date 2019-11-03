وليد صلاح الدين يكشف.. لماذا رفض الأهلي ضم كهربا في 2015

الأحد، 03 نوفمبر 2019 - 13:47

كتب : FilGoal

كهربا - رمضان صبحي - الزمالك - الأهلي

برر وليد صلاح الدين عضو لجنة الكرة الأسبق بالأهلي رفض ناديه التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" قبل 4 أعوام.

وأشار وليد صلاح خلال استضافته بقناة الأهلي "كان رأيي وكذلك أكثر من عضو بلجنة الكرة بأننا لا نحتاج كهربا لأكثر من سبب".

وأوضح "وقتها كان الأهلي يحتاج 8 لاعبين، ويضم في الجبهة اليسرى محمود حسن (تريزيجيه) الذي كان متألقا لدرجة أن رمضان صبحي كان بديلا له".

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وأضاف "كهربا نجم كبير ولاعب مميز، وأعلم تماما أنه يرفض الجلوس احتياطيا في أي فريق يلعب له".

وأشار وليد صلاح "بينما كان في الجبهة اليمنى وليد سليمان وكنا نبحث عن لاعب شاب مميز يعاونه في هذه الجبهة، لذا وقع اختيارنا على أحمد الشيخ".

يذكر أن كهربا انتقل في نفس الفترة من إنبي إلى الزمالك في صيف 2015.

ورحل كهربا في وقت سابق من الزمالك متجها للدوري البرتغالي رغم استمرار عقده مع الفارس الأبيض.

ويشارك كهربا في الوقت الحالي مع ديسبورتيفو أفيش البرتغالي بعد وصول بطاقته الدولية بشكل مؤقت.

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