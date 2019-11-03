استنكر فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين في الأهلي اتهام مصطفى هشام لاعب النادي لمدربين بأنهم طلبوا منه أموالا ليشارك في مباريات.

وقال مبروك لـFilGoal.com:"لا توجد عندنا مثل هذه الاتهامات".

وواصل لاعب ومدرب الأهلي السابق "سأجتمع اليوم مع لجنة الكرة التي تضم زكريا ناصف وخالد بيبو لنرد على ما قاله اللاعب. لماذا لم يلعب إذن حين طلبوا منه المال؟".

واستمر "اللاعب مسجل في القطاع لكي نحفظ حقوقنا، وفي القائمة الأولى، لا يستطيع الحصول على بطاقة دولية إلا عن طريقنا".

مساء السبت، قال مصطفى هشام إنه "لاقى معاملة سيئة في الأهلي" واتهم مدربين لم يذكرهم بأنهم طلبوا منه مالا ليتمكن من المشاركة في المباريات. (طالع ما قاله)

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وناشد مسؤولو الأهلي ألا يقفوا في طريقه بعدما سافر لإسبانيا للانضمام إلى فريق خوبي.

وفي وقت سابق، رفض مدرب فريق الأهلي مواليد 2001 اتهامات مصطفى هشام مشيرا "فوجئت بانقطاعه عن التدريبات". (طالع ما قاله)

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