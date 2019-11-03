كيف تشاهد كأس إفريقيا تحت 23 عاما؟

الأحد، 03 نوفمبر 2019 - 12:44

كتب : FilGoal

مصر الأوليمبي - جنوب إفريقيا

يوم الجمعة، ضربة البداية في أم الملاعب المصرية، استاد القاهرة، الفراعنة يستهلون مشوارهم صوب طوكيو 2020 بمواجهة مالي.

بطولة كأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما تنطلق بعد أيام في أرض الكنانة، 8 منتخبات تتصارع على اللقب، والأهم، على 3 مقاعد في الألعاب الأوليمبية.

وتبث قناة Time Sports البطولة على ترددها الأرضي مثلما فعلت منذ أشهر في كأس إفريقيا للكبار.

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بينما فضائيا، ستكون البطولة مذاعة على قناة beIN sports.

وتلعب مصر في المجموعة الأولى مع منتخبات مالي والكاميرون وغانا، بينما تضم المجموعة الثانية نيجيريا وزامبيا وجنوب إفريقيا وكوت ديفوار.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.

وتختتم البطولة في 22 نوفمبر بالمباراة النهائية على ملعب القاهرة، الذي يستضيف مع ملعب السلام مباريات البطولة.

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