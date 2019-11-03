تسارعت وتيرة الأحداث في أرسنال في آخر أسبوع، وبات مصير أوناي إيمري مدرب الفريق محل شك، خاصة في ظل وجود عدد كبير من التقارير والمصادر القوية حول تواصل النادي اللندني مع جوزيه مورينيو لتولي المهمة.

ما الذي يمكن أن يغيره مورينيو في النادي اللندني في حالة توليه المهمة؟ هذا ما نرصده من خلال التقرير التالي.

يقول ريتشارد كيز مقدم برامج "بي إن سبورتس" لـFilGoal.com: "أرسنال كان في حاجة ماسة لتغيير في توجهه، بكل تأكيد مورينيو قادر على تغيير وضع الفريق الحالي، أول شيء سيقوم به على الإطلاق هو تنظيم الفريق".

كيف ينظم مورينيو أرسنال؟

عدد من الصحف البريطانية قالت إن مورينيو كان ينتظر المهمة المناسبة له من وجهة نظره حتى يعود لعالم التدريب، وصحيفة "تايمز" البريطانية أشارت إلى أن أرسنال كان أبرز من طرق بابه وأعجب بخطته لتطوير الفريق.

لاعبو أرسنال دخلوا في خلافات مع إيمري، خاصة وأن المدرب كان يعاني مع حاجز اللغة في بداياته، ولم يتمكن من إعادة روح المنافسة للمدفعجية ولم يحقق شيئا يذكر حتى الآن.

واحدة من أبرز مشاكل أرسنال كانت ما يعرف في عالم كرة القدم بـ"الشخصية" حينما تعادل بنتيجة 2-2 مع واتفورد بعد أن كان متقدما، أمر تكرر ضد كريستال بالاس، بجانب قائد الفريق، جرانيت تشاكا الذي خرج غاضبا ودخل في خلاف مع جماهير فريقه.

الوضع في أرسنال ينذر بالانفجار، الفريق لم يفز منذ انتصاره ضد بورنموث بهدف نظيف، وفي المجمل حقق 4 انتصارات في 11 جولة منها 3 على ملعبه، كما أن النادي لم يلمس تطورا مع إيمري عن الموسم السابق بل العكس.

المدرب البرتغالي سيحاول وضع قانون ويسيطر على غرفة الملابس منذ يومه الأول، لا نجم إلا هو، وبالطبع موقف مثل ما حدث مع تشاكا يعني سحب شارة القيادة، هذا إن لم يكن سيقوم باختيار قائد جديد فور توليه المهمة.

أمر آخر يقلق الصحف هل يدخل في خلاف مع أوباميانج وأوزيل وديفيد لويز؟ أجاب ريتشارد كيز: "ليس إن بدأ الفريق في الفوز، وهم سيفوزون بالفعل، لا أعتقد أنه سيواجه مشاكل فور توليه المهمة بل سيغير الكثير في لاعبيه وعقليتهم".

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طريقة اللعب

يتحدث كيز لـFilGoal.com قائلا: "الطريقة التي سيلعب بها أرسنال ستكون أكثر واقعية، لكنها ستقود الفريق للألقاب، هذا ما يفعله مورينيو، إنه يفوز".

فيما يخص الفنيات فهي المنطقة التي سيبرع بها المدرب البرتغالي مع أرسنال، خاصة وأن النادي أصبح لديه سمعة مرتبطة به بخسارة المباريات الكبرى.

يمتلك مورينيو سمعته الخاصة فيما يخص المباريات الكبرى، مثل الفوز بنتيجة 1-0 مع طريقة "ركن الباص" الشهيرة، مع الهجمات المرتدة السريعة حتى أنه فعل ذلك في مانشستر يونايتد رغم رحيله في ديسمبر 2018، خاصة ضد ليفربول.

لكن يظل السؤال مطروحا، هل تضحي جماهير أرسنال بطريقة اعتادوا عليها فيما يخص المتعة واللعب بشكل خاص من أجل الفوز والفوز فقط بغض النظر عن الأداء؟

كما أن هناك عدد من العيوب الدفاعية التي يعاني منها أرسنال، سيكون على مورينيو التعامل معها وتلك هي منطقته بالطبع، ستكون أولويته هي تحويل أرسنال لفريق يصعب اختراقه والتسجيل ضده.

من ضمن المشاكل التي تواجه أرسنال حاليا في الموسم الجاري هو جرانيت تشاكا لاعب وسط ميدانه، لأنه نقطة ضعف كبيرة، وإيمري مازال يعتمد عليه.

أكثر لاعب ارتكب ركلات جزاء ضد أرسنال منذ انضمامه للفريق. قال جاري نيفيل: "لا أعتقد إنني شاهدت أي مباراة لـ أرسنال ولم يرتكب تشاكا خلالها أخطاء مباشرة كلفت فريقه. هذا جنون"

منذ الموسم الماضي وحتى مباراة واتفورد ارتكب أرسنال 14 خطأ تسببوا بشكل مباشر في أهداف ضده، 10 منها ركلات ترجيح.

وخلال 4 مواجهات خلال الموسم الجاري في بدايته، استقبل أرسنال 96 تسديدة أكثر من نورويتش سيتي الصاعد حديثا من الدرجة الثانية بـ3 تسديدات وهو الأكثر استقبالا للتسديدات في الدوري.

كل هذا سيغيره المدرب البرتغالي وفقا لـ كيز: "سيعدل كل شيء، سيمنح الجميع الإيمان بالمهمة والتوجه الصحيح، سينظم الفريق ويجعلهم يبتسمون من أجل سبب صحيح".

وواصل "سيبدأ في الفوز بالمباريات ويلعب بأسلوب تنافسي أكثر، إنه بحاجة لاستعادة سمعته وهذا ما سيحركه، ستكون خطوة رائعة وبيان حقيقي من أرسنال حول توجهه في المستقبل".

أوزيل – أوباميانج

مورينيو يفضل اللعب بطريقة 4-2-3-1، وأوباميانج قد لا يكون خياره المفضل في مركز المهاجم، لكنه بكل تأكيد سيكون كذلك في الجناح.

مورينيو قال عبر شبكة "سكاي" أثناء تحليله لمباراة أرسنال وتوتنام: "أعتقد أن أوباميانج يحب اللعب في العمق لأنه يعتقد أن بإمكانه تسجيل العديد من الأهداف".

وواصل "لكن بإمكانه تسجيل المزيد فعلا إن لعب على اليسار، بإمكاني أن أراه على اليسار مع ليفربول يسجل العديد من الأهداف، لاكازيت لا يمتلك تلك الجودة للعب على اليسار".

وتابع "لدى أرسنال خياران، الأول هو اللعب بدلا من 3 لاعبي وسط على خط واحد، بأن يكون هناك رقم 10 يمكنه أن يغذي الثلاثي الهجومي بالتمريرات".

واستطرد "الخيار الثاني هو أن يلعب بيبي على اليمين إلى العمق، بإمكانهم أن يبني ذلك من خلال اللعب بـ3 مدافعين، من الممكن أن يلعب الظهير الأيمن كجناح أيمن والجناح إلى العمق".

واسترسل "بيبي يدخل إلى المنطقة فيجد أوباميانج على اليسار ويصبح لدى أرسنال العديد من الحلول الموجودة فعليا".

بذكر لاعب رقم 10، فهذا ليس له جواب سوى ميسوت أوزيل، نجم الفريق الذي استبعده أوناي إيمري من حساباته تماما.

من أكثر المشاكل التي يعاني منها إيمري حاليا، ماذا سيفعل في وجود أوزيل؟ الألماني صاحب الـ31 عاما لعب 207 دقيقة في 3 مباريات وصنع هدفا، منها 71 دقيقة فقط في الدوري.

أوزيل قدم أفضل لحظاته في مسيرته الكروية تحت إمرة مورينيو في ريال مدريد، خلال 159 مباراة سجل 27 هدفا وصنع 80، أوزيل كان يصنع 0.46 هدفا مع ريال مدريد ومع فينجر 0.35 في المباراة، أما إيمري 0.08.

يتحدث كيز عن النجم الألماني قائلا: "رأينا كيف تألق أوزيل، لا توجد مشكلة معه إن فاز الفريق في وجوده فسيلعب، الأمر بسيط، مورينيو بنفسه قال إنه يحتاج للاعب رقم 10، وميسوت موجود".

وأتم "مورينيو أنهى الموسم مع فريق عادي للغاية في المركز الثاني وتوج بلقبين كبيرين وقاده للعب في دوري الأبطال، لا يوجد لديه أي مشاكل، تلك الإنجازات قد يحتفي بها سولشاير، مورينيو لم يمتلك ما يكفي من أدوات للحكم عليه، كل ما حدث في يونايتد قال إنه سيحدث ويحدث بالفعل".

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